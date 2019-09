Von Mittwoch an bleibt die Bünder Straße (L557) in Bad Holzhausen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Grund dafür ist unter anderem die Erneuerung der Fahrbahn. Foto: Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen (WB). Nach vielen Verzögerungen ist es jetzt soweit. Ein Schild mit dem Hinweis auf die Umleitung »U10« weist an der B 65 in Bad Holzhausen darauf hin: Von Mittwoch an bis voraussichtlich Ende Oktober lässt die Straßen.NRW Regionalniederlassung OWL die Bünder Straße (L 557) zwischen der Eggetaler Straße in Börninghausen und dem Ortseingang von Bad Holzhausen sanieren. Das teilte Sven Johanning, Pressesprecher von Straßen.NRW, am Dienstagnachmittag mit.