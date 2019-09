Der 66-jährige Friedrich Heilgendorff wird am Sonntag, 29. September, in der St.-Dionysius-Kirche in Preußisch Oldendorf im Rahmen eines Festgottesdienstes aus seinem Amt verabschiedet. Im vergangenen Jahr besetzte er die Stelle nur noch halbtags. Nun freut er sich darauf, zu reisen und europäische Sprachen zu erlernen. Foto: Silke Birkemeyer

Von Silke Birkemeyer

Preußisch Oldendorf (WB). 17 Jahre lang hat er mit der ihm eigenen Gelassenheit und Zuverlässigkeit als Küster für die evangelische Gemeinde in Preußisch Oldendorf gearbeitet. Friedrich Heilgendorff wird an diesem Sonntag, 29. September, in einem Festgottesdienst aus dem Amt verabschiedet.

Als Sohn eines Missionars wuchs Friedrich Heilgendorff in Südafrika auf. Seine eigene Karriere als Unternehmer beendete er mit den zunehmenden Unruhen in dem von Apartheid gezeichneten Land und begann mit seiner Familie ein neues Leben in Deutschland.

Wenn Friedrich Heilgendorff auf die vergangenen 66 Jahre zurückblickt und erzählt, kommen Zuhörer aus dem Staunen nicht heraus. Denn der bekannte und angesehene Küster war viele Jahre in Südafrika beheimatet. Dort ging der Sohn eines Missionars der Berliner Missionsgesellschaft nach seiner Geburt in Emmaus zur Schule, machte Abitur und studierte Botanik, Zoologie, Psychologie und Chemie. Seine akademische Karriere beendete er vorzeitig, um als »Assistant Manager« in den operativen Teil der Forst- und Zuckerrübenwirtschaft einzusteigen. Als Großgutsverwalter betreute er anschließend viele Jahre eine Farm, bevor er 1993 seine Kenntnisse im Personalmanagement nutzte, um als Lohnunternehmer sein Geld zu verdinen. Dabei kamen ihm seine Sprachkenntnisse (er sprach sechs Sprachen) und auch seine Stammesmitgliedschaft bei den Zulus zugute. In den schwieriger werdenden Verhältnissen entschied er sich Ende der 90er Jahre für ein neues Betätigungsfeld im Gabelstaplervertrieb und Fachwerkstatt für Radspureinstellungen.

Einmaliger Heimaturlaub

Parallel dazu gründete er mit seiner Frau Yvonne eine Familie. Beide hatten sich auf der Universität kennen gelernt, heirateten 1978 und bauten sich zusammen mit den beiden Kindern ein Zuhause auf. Als die Zeit der Unsicherheit zunahm, Freunde ermordet wurden und Überfälle die eigene Existenz immer wieder in Frage stellten, entschieden beide, nach Deutschland zurückzugehen. Friedrich Heilgendorff kannte das Land von einem einzigen Besuch als Neunjähriger, als sein Vater einmal Heimaturlaub mit der ganzen Familie machte.

Seinerzeit wohnte er in Espelkamp im Ludwig-Steil-Hof. »Wir waren zehn Personen und es war keinem zuzumuten, eine so große Familie über einen längeren Zeitraum aufzunehmen.« Er erinnert sich an den ersten Winter und nackte Füße, Fernsehen in Schwarz-Weiß und Naschereien. Der Zufall wollte es, dass er im Jahr 2000 über Umwege zurück in die Region fand. Damals spielte er schon im Posaunenchor Blasheim. Als sich 2002 die Chance ergab, von der Arbeit für ein Lohnunternehmen in Hollwinkel in die Küsterei nach Preußisch Oldendorf zu wechseln, nahm er die Chance wahr.

Insgesamt 17 Jahre arbeitete er dort mit großem Engagement, erlebte die Zeiten großer Herausforderungen in der Gemeinde sowie einen Pastorenwechsel und übernahm außer den klassischen Tätigkeiten Aufgaben in der Jugendarbeit. Seine Begeisterung fürs Bauen war in der Zeit des Umbaus der jetzigen Begegnungsstätte von großem Vorteil. Auch die Einführung neuer Elektronik und Technik in der Kirche fiel in seine Amtszeit.

Ansprechpartner für Probleme

Friedrich Heilgendorff ist vielen Menschen auch außerhalb der Kirche als Ansprechpartner für Probleme aller Art bekannt. Herausforderungen im Kirchenjahr, so erzählt der lebensfrohe Schröttinghauser, seien immer die Weihnachtstage gewesen, die großen Tannenbäume, die Kränze und die Versuche, mit Winden aus dem Gewölbe für Sicherheit und gute Sicht zu sorgen. »Das hat leider nur mittelprächtig funktioniert.« Auch an die Episoden mit der bei wichtigen Terminen nicht funktionierenden Heizung erinnert er sich nach so vielen Jahren noch immer mit einem leichten Groll in der Stimme.

Mit einem Schmunzeln hingegen berichtet er von den ersten Tagen, als er mit einem Staubsauger die Empore absaugte. Dabei, so sagt er, müsse er irgendwie an den Knopf mit den Kirchenglocken gekommen sein, die fortan den Beginn einer Beerdigung einläuteten. Er selber habe nichts davon gehört, bis ein aufgelöster Pastor in dem Glauben vor ihm stand, einen Termin vergessen zu haben.

Jetzt freue er sich auf das Reisen und neue Sprachen sowie auf das Ordnen seiner 1500 Bände umfassenden Bibliothek. Er könne glücklich und fröhlich in den Ruhestand gehen.