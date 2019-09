Preußisch Oldendorf (WB). Seit Anfang September unterstützt Gemeindereferentin Anke Streilein-Rohdenburg das Hauptamtlichenteam der evangelischen Kirchengemeinde Preußisch Oldendorf. Am Sonntag ist die Lintorferin im Gottesdienst nun auch offiziell in ihr Amt eingeführt worden, und im Anschluss hat es beim Mittagessen im Gemeindehaus Gelegenheit gegeben, »die Neue« kennenzulernen.

Anke Streilein-Rohdenburg ist verheiratet und hat fünf Kinder im Alter von 23 bis 14 Jahren, wobei die drei Ältesten bereits »ausgeflogen« sind. Sie freut sich auf die neue Aufgabe und die neuen Menschen, die ihr in der Gemeinde begegnen: »Ich bin schon sehr gespannt darauf, Sie und Euch persönlich kennen zu lernen und viele Geschichten zu hören: Geschichten aus dem persönlichen Leben, aber auch die Geschichte Gottes mit Dir, mit Ihnen«, sagt die studierte Sonderpädagogin. »Denn ich bin überzeugt, dass es davon viel zu berichten gibt, weil Gottes Geschichte mit uns Menschen in und um Preußisch Oldendorf noch längst nicht zu Ende ist…«

Geboren und aufgewachsen ist Streilein-Rohdenburg in einem Dorf in der Nähe von Wolfsburg. Weitere Stationen ihres Lebensweges waren Hannover, Bremen, die Lüneburger Heide, Porta Westfalica und jetzt Bad Essen-Lintorf. Und auch beruflich gab es viele Stationen. So studierte die gelernte Krankenschwester Sonderpädagogik und arbeitete die vergangenen acht Jahre als pädagogische Mitarbeiterin an der Grundschule Lintorf. Von 2015 bis 2018 absolvierte Anke Streilein-Rohdenburg zudem am Theologisch-Pädagogischen Seminar Malche in Porta Westfalica eine berufsbegleitende Ausbildung zur Gemeindepädagogin – schloss diese mit dem Examen im Sommer 2018 ab.

Neue Struktur

Anke Streilein-Rohdenburg hat am 1. September eine halbe Stelle in der Kirchengemeinde Preußisch Oldendorf angetreten und wird mit ihrer Arbeit die Gottesdienste in der Kirche und im Altenheim unterstützen und Besuchsdienste im Altenheim mit übernehmen. Sie wird auch bei den Geburtstagsbesuchen helfen und die Mutter-Kind-Arbeit, vor allem die Krabbelgruppen, neu strukturieren. Seit vielen Jahren gibt es dort keine pädagogische Anleitung und Begleitung. Väter, Mütter und Kind treffen sich dort, aber meist ohne Bezug zur Kirchengemeinde.

Die neue Gemeindereferentin soll auch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit mithelfen. »Allerdings wird sie nicht als Jugendreferentin eingestellt und soll diese mögliche Position nicht ersetzen«, betont Pfarrer Michael Weber. »Durch die Crashs der letzten Jahre und den häufigen Wechsel der Jugendreferenten und Jugendreferentinnen und der Situation im Kirchenkreis stellt die synodale Jugendarbeit hier leider zur Zeit keinen Mitarbeiter.«

Stunden schnell gefüllt

Die Begleitung und Gewinnung von Ehrenamtlichen wird ein weiterer wichtiger Punkt sein, den Anke Streilein-Rohdenburg in Angriff nehmen soll. »19,5 Stunden in der Woche sind schnell gefüllt bei den vielfältigen Aufgaben in Preußisch Oldendorf«, sagt Pfarrer Weber. »Deshalb brauchen wir vor allem mehr ehrenamtliches Engagement, um die Arbeit aufrecht erhalten zu können und auf Dauer für alle Mitglieder der Gemeinde Angebote ausbauen zu können.«

Anke Streilein-Rohdenburg absolviert zur Zeit auch eine Ausbildung zur Prädikantin und ist ehrenamtlich aktiv in der Heimatgemeinde Lintorf, in der ihr Mann Andreas Rohdenburg als Jugendreferent arbeitet.

Wenn ihr dann noch Zeit bleibt, ist die neue Gemeindereferentin gerne zu Fuß im Wiehengebirge oder mit dem Fahrrad oder Inlinern unterwegs. »Und für ein gutes Buch lasse ich auch schon mal fast alles stehen und liegen«, bekennt sie.