Mit einem Motorroller ist ein 16-Jähriger am Freitagabend in Engershausen vor der Polizei geflüchtet. Foto: Jens Kalaene/dpa

Preußisch Oldendorf (WB/fn). Zu einem regelrechten Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Polizei und einem 16-Jährigen aus Bad Essen ist es am späten Freitagabend in einem Maisfeld in Preußisch Oldendorf gekommen.