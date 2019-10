Von Ria Stübing

Preußisch Oldendorf-Börninghausen (WB). Unter dem Motto »Ein letztes Mal« hat der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Börninghausen-Eininghausen am Wochenende zur Ausstellung in der Halle Husemeyer an der Eggetaler Straße eingeladen. 135 Hühner und Tauben verschiedener Rassen und Farbenschläge warteten in den Ausstellungskäfigen auf ihre Bewertung.