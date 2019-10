Preußisch Oldendorf (WB/jos). Sprechende Maulwürfe, Fußballspieler und Jugendsprache: All das hat nichts in einer biblischen Geschichte zu suchen – könnte man meinen. Dass es aber doch perfekt zusammenpasst, bewiesen am Samstag 25 Kinder im Musical »Bartimäus – ein wunderbarer Augenblick« in der Bad Holzhauser Kirche.