Pfarrerin Karin Röthemeyer (56) hatte sich Anfang September bei einem Gottesdienst in der St.-Andreas-Kirche mit einer Probepredigt zum Thema »Gottes heilende Nähe« und im Gespräch mit den Gemeindegliedern vorgestellt. Nun wurde sie einstimmig vom Presbyterium Alswede und einstimmig bei zwei Enthaltungen vom Presbyterium Preußisch Oldendorf in ihr neues Amt gewählt. Pfarrer Roland Mettenbrink aus Preußisch Ströhen, Scriba (Schriftführer) des Kirchenkreises Lübbecke, und Superintendent Dr. Uwe Gryczan hatten zuvor den Gottesdienst in der Alsweder Andreaskirche geleitet.

Sobald das Wahlergebnis in beiden Gemeinden bekannt gegeben ist, besteht bis zum 27. Oktober die Möglichkeit, Einspruch gegen die Wahl zu erheben. Danach hat die gewählte Kandidatin zwei Wochen Zeit, die Annahme der Wahl zu erklären.

Pfarrerin wird voeaussichtlich im Januar ins Pfarrhaus einziehen

Sollte es so kommen, wird Karin Röthemeyer mit ihrem Mann voraussichtlich im Januar 2020 in das Pfarrhaus am Harlinghauser Kirchweg in Preußisch Oldendorf einziehen. Für den 16. Februar 2020 ist dann die Einführung in der St.-Andreas-Kirche in Verbindung mit dem Kreisposaunentag geplant.

Pfarrer Michael Weber freut sich, dass es ab 2020 wieder Verstärkung im Team der hauptamtlichen Seelsorger geben wird. Nach dem Ruhestand von Pfarrer Klaus-Dieter Obach soll Karin Röthemeyer im Jahr 2023 die verbleibende Pfarrstelle in Alswede komplett übernehmen. Dann wird die aktuell noch bestehende Verbindungspfarrstelle aufgelöst.

Karin Röthemeyer war zuletzt als Gemeindepfarrerin in der Kirchengemeinde Lichtenau im Kirchenkreis Paderborn tätig. Die zweifache Mutter stammt gebürtig aus Spenge (Kreis Herford). Ihr Theologiestudium hat sie nach Münster, Tübingen und Zürich geführt. Weitere Stationen waren das Vikariat in Gütersloh und der Entsendungsdienst in Löhne-Gohfeld.