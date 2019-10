Preußisch Oldendorf (WB/JP). Wann ist eine Herzdruckmassage beim Hund angebracht? Und wie lege ich einen Verband an? Bei einem Volkshochschulseminar im Kleintierzen­trum Preußisch Oldendorf haben Tierarzt Dr. Michael Heinrich und sein Team den Teilnehmern viele praktische Tipps für die Notfallversorgung von Hunden gegeben.

Der Michael-Jackson-Hit »Beat it« war aus den Lautsprechern zu hören und gab den Teilnehmern den Rhythmus für die Herzdruckmassage beim Hund vor – die erste praktische Übung, die die 16 Teilnehmer an diesem Abend an Kuscheltieren selbst aktiv werden ließ. Dr. Michael Heinrich hatte für das Seminar eine Präsentation mit Bildern und Videos vorbereitet, aber besonders hilfreich waren für die Hundebesitzer die zahlreichen praktischen Tipps des Experten. Vielfach konnte der Tierarzt die verschiedenen Krankheitsbilder und Notfälle, die bei Hunden immer wieder auftreten, mit Beispielen aus seinem Alltag untermauern. Bei den Übungen an Kuscheltieren oder den vier anwesenden Hunden half auch das Team des Kleintierzentrums.

Nach einem Unfall den Hund nicht bedrängen

»Das Wichtigste ist, dass Sie an den Eigenschutz denken«, sagte Dr. Heinrich. »Es passiert relativ häufig, dass Hundebesitzer nach einem Verkehrsunfall von ihrem Hund verletzt werden, weil sie versuchen in dieser Paniksituation ihrem Hund zu helfen. Doch der Hund hat Schmerzen und beißt um sich.« Das bringe keinem etwas und dem Hund sei damit auch nicht geholfen, sagte Michael Heinrich. Die Veränderung, die das Leben des Tieres am stärksten bedrohe, müsse als erstes behandelt werden, das sei ganz wichtig. »Es hilft dem Hund wenig, wenn sie sich erst um eine Fraktur kümmern, aber der Hund nicht atmet oder eine stark blutende Wunde hat«, nannte der Tierarzt zwei Beispiele für lebensbedrohliche Notfälle, die vorrangig behandelt werden müssten.

Heinrich zeigte einen Ball, den ein Schäferhund verschluckt hatte, der schon sehr geschwächt in seiner Tierarztpraxis ankam. »Mit einem beherzten Griff hätte man dem Hund vielleicht noch helfen können, aber als der Hund hier ankam, war er schon fast tot und konnte nicht mehr gerettet werden«, berichtete der Tierarzt.

Nummern vom Tierarzt für den Notfall im Handy einspeichern

Dr. Michael Heinrich nannte auch zahlreiche Beispiele von Fremdkörpern, die Hunde schon verschluckt hätten. Von Bauschaum, über Rouladennadeln bis hin zu Plastikspielzeug sei schon alles dabei gewesen. »Bei einer blutenden Arterie ist die Hygiene zweitrangig. Nehmen Sie sich, was Sie gerade greifen können. Egal, ob ein T-Shirt oder ein Schal. Wichtig ist, dass die Blutung so schnell wie möglich gestoppt wird. Dann so schnell wie möglich zum Tierarzt«, sagte er.

In einer weiteren praktischen Übung zeigte das Team den Teilnehmern, wie man eine Pfote gut gepolstert für den Transport zum Tierarzt verbindet. Dr. Heinrich gab auch einige praktische Tipps zur Vorbeugung von Notfällen. Er sehe etwa die Verwendung von Flexileinen kritisch. Er habe es bei seinem eigenen Hund schon erlebt, dass die Arretierung nicht funktionierte und der Hund auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestanden habe, sagte der Tierarzt.

»Kinder sollten möglichst nicht alleine mit großen Hunden spazieren gehen«, lautete ein weiterer Ratschlag des Veterinärs. Auch riet er dazu, Telefonnummern von Tierarzt und Tierklinik im Handy zu speichern, um auch unterwegs schnell Hilfe holen zu können. Und im Notfall sollte unbedingt daran gedacht werden, in der Praxis anzurufen, bevor man losfahre, damit der Tierarzt Vorbereitungen treffen könne, sagte Dr. Michael Heinrich.

Weitere Notfälle, die an diesem Abend angesprochen wurden, waren epileptische Anfälle oder auch Magendrehungen. Der Tierarzt und sein Team hörten zu und beantworteten viele Fragen.