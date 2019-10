Preußisch Oldendorf (WB/vw). Der SPD-Ortsverein Stadt Preußisch Oldendorf hat Marvin Schrodke als Bürgermeisterkandidat für die Kommunalwahl im nächsten Jahr benannt. In einer Mitgliederversammlung am Mittwochabend wurde er nominiert.

Schrodke, der 2012 zur Zeit des Landtagswahlkampfes in NRW in die SPD eingetreten ist, ist seit Februar 2018 Vorsitzender des Ortsvereins Stadt Preußisch Oldendorf. Zudem engagiert er sich im Kreisvorstand der SPD Minden-Lübbecke. »Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit Familie und Freunden, habe ich der SPD meine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt«, berichtet Marvin Schrodke. Die endgültige Abstimmung folge in einer Mitgliederversammlung im nächsten Jahr, gemeinsam mit den Ratskandidatinnen und Ratskandidaten.

»Gegen Politikverdrossenheit«

Seine Chancen gegen Amtsinhaber Marko Steiner, der seine erneute Kandidatur bereits Anfang des Jahres bekannt gegeben hat und dabei von CDU, Grünen und SFD unterstützt wird, bewertet der Hedemer als gut. »Ich möchte in Preußisch Oldendorf für einen Neuanfang kämpfen und frischen Wind in die Verwaltung und die Stadt bringen. Mit meiner Kandidatur möchte ich vor allem der Politikverdrossenheit entgegenwirken«, sagt der 23-Jährige.

Aus seiner Sicht gibt es viel nachzuholen in der Verwaltung. »Die konkreten Wahlthemen erarbeiten wir derzeit, denn wir möchten auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen. Es gibt vieles, was in den letzten sechs Jahren liegen geblieben ist. In den letzten Jahren wurde verwaltet statt gestaltet«, sagt Schrodke weiter. Dementsprechend gebe es viel nachzuholen, damit Preußisch Oldendorf wieder zukunftsfähig werde. »Ich möchte einen bürgernahen Dialog führen, damit wir eine gemeinsame Lösung für unsere Stadt erarbeiten. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte ich unsere schöne Stadt Preußisch Oldendorf voranbringen. Sorgen und Nöte müssen wieder ernst genommen werden.«

SPD will junge Bürger gewinnen

Mit ihrem jungen Kandidaten verbindet die SPD in Preußisch Oldendorf auch die Chance, junge Bürger wieder mehr für Politik zu interessieren. Der stellvertretende Ortsvereins-Vorsitzende Günter Meierholz führt aus: »Wir freuen uns über unseren engagierten Bürgermeisterkandidaten, der bewiesen hat, dass er ein leidenschaftlicher Oldendorfer ist und sich mit Herz und Verstand für unsere Stadt einsetzt. Wir werden mit ihm für ein zukunftsfähiges Preußisch Oldendorf kämpfen.«