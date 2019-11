Nachdem Ulrich Koch den Gedenkstein enthüllte, begrüßte die Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Bad Holzhausen die Familie Blotevogel sowie zahlreiche Mitglieder örtlicher Vereine und Vertreter des Preußisch Oldendorfer Rates zur Einweihung. »Was Wilhelm angefangen hat, dass hat er auch durchgesetzt«, erinnerte Waltraut Gusowski an Blotevogel, von dem sie den Vorsitz in der Gemeinschaft übernommen hatte.

»Wei kürt platt« und ein Dank an »Platt«-Verfechter Wilhelm Blotevogel sind auf der Tafel zu lesen. Foto: Hoppe

»Große Fußstapfen«

»Ich hatte starke Bedenken wegen der großen Fußstapfen, in die ich getreten bin«, gab sie zu. Sie erinnerte an die vielen Verdienste, die Wilhelm Blotevogel um »sein« Holzhausen erworben habe. Sehr am Herzen gelegen hätten ihm stets die Dorfwettbewerbe. »Mit ihm hat Holzhausen 2008 den Titel Golddorf bei ›Unser Dorf soll schöner werden‹ errungen«, erinnerte Gusowski. Wilhelm Blotevogel habe sich auch immer für die plattdeutsche Sprache stark gemacht. »Deshalb steht auf diesem schönen Gedenkstein der Satz: Wei kürt platt.«

Bürgermeister Marko Steiner sagte in einem Grußwort, dass der Ort des Gedenkens unter der alten Eiche am Eingang zum Kurpark gut gewählt sei. So sei Blotevogel ein großer Verfechter des Heilbades Holzhausen gewesen. »Außerdem ist der Baum ein schönes Bild für Wilhelm Blotevogel. Der aufrechte, relativ gerade Baum begrüßt die Gäste in Bad Holzhausen. Das tut dieser Stein von nun an stellvertretend für Wilhelm Blotevogel.«

Dank an Vereinsgemeinschaft

Ulrich Koch bedankte sich im Namen der Preußisch Oldendorfer CDU bei der Vereinsgemeinschaft Bad Holzhausen für den Gedenkstein. »Darüber freuen wir uns, die wir über Jahrzehnte mit Wilhelm Blotevogel zusammen in der Fraktion gearbeitet haben.«

Der gebürtige Heddinghauser Blotevogel hatte 1967 die Vereinsgemeinschaft mitbegründet und war mehr als 20 Jahre lang bis 2004 ihr Sprecher. Kurz vor seinem 80. Geburtstag gründeten sich die »Veteranen vom Heddinghauser Kern«, denen er angehörte. Von 1964 bis 2009 war er Ratsmitglied, von 1964 bis 1973 stellvertretender Bürgermeister in Holzhausen. Maßgeblichen Anteil hatte er bei der Heilbad-Anerkennung oder auch den Oldtimer-Touren auf dem Limberg, bei der Erhaltung von Brauchtum, Denkmälern und altem Handwerk. 2011 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Wilhelm Blotevogel starb 2016 im Alter von 84 Jahren.