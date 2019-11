Gleich drei Wohnhäuser haben Einbrecher am Wochenende in Preußisch Oldendorf heimgesucht. Foto: dpa

Preußisch Oldendorf (WB/aha). Auf Schmuck und Bargeld haben es an diesem Wochenende Einbrecher in Preußisch Oldendorf abgesehen. Unbekannte Täter stiegen an einem Tag in gleich drei Wohnhäuser ein.