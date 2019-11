Von Joscha Westerkamp

Preußisch Oldendorf (WB). Die Preußisch Oldendorfer Familienmesse in der Sekundarschule hat auch im zehnten Jahr ihres Bestehens einiges an Neuigkeiten zu bieten gehabt. Allen voran feierte ein Backwettbewerb zum Thema »Geburtstagskuchen« seine Premiere.

Zur besten Bäckerin kürte die Jury Elvira Bergen. Ihr Tortendesign frei nach dem Disney-Musical »Die Schöne und das Biest« punktete vor allem mit vielen liebevollen Details der Dekoration. So hatte die Hobbybäckerin vor ihre Schlosstorte unter anderem eine handgefertigte Tasse aus Zucker gestellt, die sogar einen kleinen Sprung hatte. Auch der Rest ihres Backkunstwerks wies zahlreiche Feinheiten auf. Fensterrahmen waren mit Steinen versehen und eine Rose auf dem Dach befand sich unter einer Glashaube.

Zwölfjährige wird Dritte

Den zweiten Platz belegten Margo Kuhlmann und Marion Gößling. Bei ihnen überzeugte vor allem die Stimmigkeit in Farbe und Geschmack. Den dritten Platz belegte die erst zwölf Jahre alte Anouk Mareen Mühlenweg. »Ich habe die Torte mit meiner Freundin Lina Depenbrock zusammen gebacken«, sagte sie. Ansonsten habe sie keine große Unterstützung erhalten.

Bewertet wurden die Torten von einer Fachjury, bestehend aus Landfrau Heidi Dannappel, Conny Nordsieck von der ehemaligen Preußisch Oldendorfer Traditionsbäckerei und Konditormeister Stefan Schöller aus Bad Holzhausen. Zusammen hatten sie die Torten begutachtet, probiert und schließlich anhand der Kriterien »Aussehen«, »Dekoration«, »Füllung«, »Boden«, »Geschmack«, »Handwerklichkeit« und »Aufwand« bewertet. »Hätten wir gewusst, dass die dritte Torte von einer Zwölfjährigen gemacht wurde, hätte sie sicherlich noch ein paar Zusatzpunkte bekommen. Das war schon top dafür, dass sie erst so jung ist«, sagte Stefan Schöller und bot Anouk einen Praktikumsplatz in seinem Café an.

Viele Mitmachangebote

Neben der Verkündung der Sieger des Backwettbewerbs gab es viele Attraktionen und Mitmachangebote. So hatten Kinder die Gelegenheit, Akrobatik zu machen und Pois selbst herzustellen. Unterstützt wurden sie dabei von Zirkuspädagogin Britta Brinkmann. Auch die Jonglage konnte ausprobiert werden. Dabei half Zirkuspädagogin Angela Hölscher.

Die Landfrauen boten ein Entenangeln an und der Verein Lebensperspektiven veranstaltete ein Schnullerraten sowie Basteln von Papp-Herzen mit Künstlerin Jutta Lange. Zusammen mit der Malerin und Bildhauerin Bettina Bollmann-Koch konnten Kinder selbst kleine Kunstwerke aus Ton gestalten. Angehende Eltern erhielten bei Bollmann-Koch, die auch Still- und Laktationsberaterin ist, in einem extra eingerichteten Wickelraum eine Stillberatung.

Kleinste Blaskapelle der Welt

Auch das Stadtarchiv, die Jugendfeuerwehr, die Jugendmusikschule, der Blinden- und Sehbehindertenverein Lübbecke sowie das Deutsche Rote Kreuz präsentierten sich mit Ständen auf der Messe. Für eine musikalische Umrahmung der Messe sorgte das Duo Viva la Musica. Felix Holzenkamp und Regina Barthel traten zusammen als »kleinste Blaskapelle der Welt« auf und hatten zwischendurch immer wieder kleine Auftritte. So spielten sie beispielsweise die Anfänge verschiedener Geburtstagslieder, bevor die Wettbewerbs-Torten präsentiert wurden.

Die Organisatoren um Gleichstellungsbeauftragte Andrea Kneller hatten auch für ein Bühnenprogramm gesorgt. So sangen die Chöre der Grundschule Preußisch Oldendorf und Bad Holzhausen und die Singgemeinde Lashorst einige Lieder und Instrumentalisten der Musikschule hatte einen Auftritt. Zweimal zu sehen war eine kleine Gruppe des inklusiven Zirkus Maluna Kunterbunt aus Börninghausen. Der Kindergarten führte nebenbei ein kleines Kasperletheater vor.

Möglichst viel für Familien

Mit zum Organisationsteam gehörten neben Andrea Kneller auch Britta Brinkmann, Heidi Freudenstein, Claus Wilhelm Klipker, Stefanie Kramme und Jana thor Straten. »Unser Ziel war es, den Familien an einem Ort möglichst viel zu präsentieren«, sagte Kneller, die schon die erste Familienmesse mit ins Leben gerufen hat. »Die Veranstaltung möchte einen Überblick geben, was es in der Stadt und außerhalb an Angeboten gibt«. Doch sollte auch das geselliges Zusammensein nicht fehlen. »Wir haben extra nur eine Länge von vier Stunden gewählt, damit mehr Familien aufeinandertreffen«, sagte Andrea Kneller. »Ich finde es toll, dass sich alle an den Ständen so engagiert haben.«

Außerdem dankte die Gleichstellungsbeauftragte dem Förderverein der Sekundarschule, dass es möglich war, so viele Teile der Schule benutzen zu können. Bürgermeister Marko Steiner begrüßte die Gäste bei der Eröffnung. Er betonte, dass sich die Familienmesse an alle Generationen richtet: »Auch für Senioren sind verschiedene Stände vorgesehen.« Steiner bedankte sich beim Organisationsteam für dessen größtenteils ehrenamtliches Engagement.