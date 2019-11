Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen (WB/aha). Zufrieden kann die Stadt Preußisch Oldendorf mit den Touristik-Daten in den drei Kurorten im Jahr 2019 sein. »Wie in den letzten fünf Jahren liegen die Zahlen wieder auf sehr hohem Niveau«, sagte Touristik-Leiter Christian Streich.

Er stellte die aktuellen Zahlen im Ausschuss für Tourismus und Wirtschaftsförderung vor. Die Zahlen der Übernachtungen hätten in diesem Zeitraum stets zwischen 140.000 und 150.000 Personen pro Jahr gelegen. »In diesem Jahr wurde die Zahlen an Übernachtungsgästen übertroffen.«

Deutliche Schwankungen

Für das laufende Jahr sei festzustellen, dass der Saisonverlauf bis einschließlich September in etwa dem Vorjahresergebnis entspricht (2019: 109.141; 2018: 108.465). Dieses bedeutet einen Zugang um 676 (+ 0,62 Prozent) Übernachtungen zum Vergleichszeitraum 2018. Bei den Gästeankünften liegt ein Rückgang um 391 (-2,52 %) vor. Insgesamt waren bis einschließlich September leichte Einbrüche bei den Gästeankünfte zu verzeichnen. Auch daran, dass die Zahl der Gäste im Vergleich zu 2018 um fast 400 gesunken sei (von 15.536 auf 15.148), sehe man, dass die Verweildauer zum Teil etwas höher gelegen habe.

Streich machte darauf aufmerksam, dass es bei der Betrachtung der einzelnen Monate der Übernachtungszahlen starke Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr gebe. Wolfgang Stork (CDU) merkte an, dass zum Beispiel die Lage der Osterfeiertage einen Einfluss auf die Schwankungen habe. Auch Firmenübernachtungen könnten einen großen Unterschied machen, wenn etwa ein einziger Monteur abreise, der über längere Zeit eingemietet war.

Touristikzahlen in den drei Kurorten

Anzahl der Gäste : Bad Holzhausen (2019: 12.570, 2018: 12.937), Börninghausen (2019: 1314; 2018: 1280) und Preußisch Oldendorf (2019: 1264; 2018: 1322). Übernachtungszahlen : Bad Holzhausen (2019: 101.606; 2018: 101.070), Börninghausen (2019: 3981; 2018: 3725); Preußisch Oldendorf (2019: 3554; 2018: 3670). Bad Holzhausen belegt im Kreisgebiet den zweiten Platz bei den Übernachtungen hinter Bad Oeynhausen.

Entwicklungsmaßnahmen

Der Ausschuss befasste sich anschließend außerdem mit den für die kommenden Jahre geplanten Maßnahmen für die Weiterentwicklung des Heilbades Bad Holzhausen. »Wir haben im vergangenen Jahr unsere Planungen für Zukunftsmaßnahmen aus den Arbeitskreissitzungen vorgestellt. Damals hat der Ausschuss uns beauftragt, dass ich regelmäßig im Ausschuss den Stand der Dinge darstellen soll«, erinnerte Touristik-Leiter Streich (wir berichteten). Die Prioritätenliste der genannten Maßnahmen sollen laut Streich nach ihrer Wertigkeit und Machbarkeit umgesetzt werden.

Entsprechende Förderanträge sollen gestellt werden. »Bedauerlicherweise ist das Regionale-Projekt Gesundes OWL gestrichen worden.« Michael Reimann vom Bauamt bestätigte, dass die Stadt die Hoffnung gehegt habe, das über die Regionale einiges gefördert werden könne. »Das ist nun nicht der Fall, so dass wir spezielle regionale Fördertöpfe in Betracht ziehen müssen.«

Verbindung von Holsing Vital zum Kurgastzentrum

Bereits umgesetzt worden sind laut Streich erste Maßnahmen zur besseren Anbindung von Holsing Vital an das Kurgastzentrum und den Kurpark. Unter anderem seien an Brunnenallee, Rumenstraße, Sonnenweg und Dummerter Straße Beschilderungen für insgesamt etwa 1500 Euro installiert worden. Als nächstes sei der Bau von zwei Schatten- und Charakterplätzen vorgesehen. Einer an der Ecke Rumenstraße/Brunnenallee und am Standort der früheren Sparkasse an der Bahnhofstraße. Auch die Wege im Kurpark Bad Holzhausen sollten im Laufe des nächsten Jahres saniert werden.

Für Maßnahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) sei für 2020 ein Antrag zur Förderung einer barrierefreien Fortsetzung der Wegeführung zum Haus des Gastes im nördlicher Kurpark bei der Bezirksregierung Detmold gestellt worden, berichtete Streich.

Auf der Liste der mittelfristigen Maßnahmen steht auch die Neugestaltung des Platzes um die Hängebuche. Wilfried Niemeyer (CDU) fragte: »Müssen wir den Bau wirklich anstrahlen?« Bürgermeister Marko Steiner gab ihm Recht, dass das zu überlegen sei. Er nannte das Problem der »Lichtverschmutzung«.