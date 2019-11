Das gemeinsame Fitnesstraining ist aber nur die halbe Miete: Auch fernab von Gymnastikmatte und Faszienrolle ist das Team WHR 09 (kurz für »Wir haben Rücken«) eine feste Größe im Eggetal. Zum Beispiel bei den örtlichen Jux- und Sportveranstaltungen, wo WHR 09 regelmäßig antritt und vordere Plätze belegt. Bei jedem Fußballspiel auf dem Börninghauser Sportplatz ist WHR präsent – mit einem eigenen Banner. Und für das ganz besondere »Wir-(haben-Rücken-)Gefühl« der Mitglieder sorgen schließlich die jährlichen Feiern und Ausflüge sowie die Bundesliga-Tipprunde, bei der sie jenen unter ihnen mit dem größten Fußballverstand (und Glück) ausmachen.

Sogar ein eigenes »Vereinsheim« hat die muntere Truppe: im Partyraum im Hause ihres »Präsidenten«, Holger Brinkmeier.

Dabei hat alles einmal gar nicht so lustig angefangen: mit Rückenschmerzen, man ahnt es schon. Nach einer Reha wollte Holger Brinkmeier seine Physio-Übungen »nicht allein, sondern lieber zusammen mit anderen« fortführen – der Motivation wegen. Die fünf Mitstreiter, die er brauchte, um die erste Männer-Turngruppe überhaupt in Simone Webers Praxis für physikalische Therapie ins Leben zu rufen, waren schnell gefunden. 2009 ging es los und im Laufe der Zeit kamen immer mehr WHRler hinzu. »Es macht Spaß, die Stimmung ist immer bestens, und dem Rücken und der allgemeinen Fitness tut das Ganze einfach nur gut«, sagt Brinkmeier. Ein Ende der Begeisterung ist für die Männer nicht in Sicht: »Wir machen weiter, bis wir in Rente sind«, so der Tenor. Mindestens.