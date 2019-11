Etwa zwei Jahre hat Bestsellerautorin Mechtild Borrmann an ihrem neuen Roman gearbeitet. Dafür hat sie mit zahlreichen Personen gesprochen, die Auskunft über Kaffeekriege und Heimkinder, die damit in Verbindung standen, geben konnten. Foto: Joscha Westerkamp

Von Joscha Westerkamp

Preußisch Oldendorf-Börninghausen (WB). Im Haus des Gastes ist es am Mittwochabend ganz still gewesen, als Mechtild Borrmann aus ihrem Roman »Grenzgänger« vorgelesen hat. Gebannt haben die knapp 50 Zuhörer ihre Erzählungen, die sowohl spannend als auch zeitgeschichtlich sind, verfolgt.

Mehr als eine Stunde lang las die Bielefelder Bestsellerautorin (59) aus ihrem neuen Roman vor. Hauptthema war der verbreitete Kaffeeschmuggel an der belgischen Grenze in den 1940er und 1950er Jahren. Hauptcharakter des Buches ist die damals noch minderjährige Henni Schöning. Auch sie zog wie viele andere Kinder an die »Kaffeefront«, um den Kaffee über die deutsch-belgische Grenze zu schmuggeln.

Durch diesen illegalen Handel kam sie schließlich in ein Heim. Ihre Schwester wurde an der Grenze erschossen. Von zu Hause erhielt sie auch nur wenig Unterstützung, da ihr Vater streng gläubig war und nicht selbstständig für die Familie sorgen konnte. Auch ihre anderen Geschwister kamen in ein Heim oder rannten von zu Hause weg.

Das Buch enthält mehrere Erzählstränge

Neben Hennis Kindheit in ihrer Familie und an der »Kaffeefront« wurden noch zwei weitere Handlungsstränge aufgegriffen, die nach und nach ineinander überlaufen: Zum einen die Geschichte des Heimkindes Thomas, das bald auf Hennis Bruder trifft, zum anderen die der 33-jährigen, bereits verwitweten Henni. Mehr erfuhren die Zuhörer bei der Lesung allerdings nicht – »Jetzt müssen Sie das Buch lesen«, sagte die Autorin.

Durch ruhige, aber bestimmte Leseweise schaffte es Mechtild Borrmann, jeden der Zuhörer mit ihrer Geschichte zu fesseln. Zwischen einzelnen Sätzen legte sie immer wieder kurze Redepausen ein, um die Spannung auf das Kommende zu steigern. Nur gelegentlich musste sie kurz in ihr Buch blicken, ansosten las sie frei und ins Publikum schauend.

Fünf verschiedene Textstellen wurden vorgelesen. Zwischen diesen gab Mechtild Borrmann nicht nur Auskunft darüber, was inhaltlich im Buch geschehen war, sondern auch noch die ein oder andere Information über die echten geschichtlichen Hintergründe. Zudem erklärte sie ein paar Begriffe, die unklar sein könnten.

»Es gab insgesamt 31 Tote an der ›Kaffeefront‹« – Mit solchen geschichtlichen Fakten machte Mechtild Borrmann dem Publikum die Ernsthaftigkeit des sonst vielleicht eher unbekannten Themas Kaffeeschmuggel klar. Am Ende gab die Autorin dem Publikum noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Dabei kamen Fragen auf wie »Können Sie sagen, wie hoch genau die Kaffeesteuer war?«, »Haben Sie auch was von den Schmuggeleien an der niederländischen Grenze mitbekommen?« oder »Wie war Ihr Werdegang als Schriftstellerin?« und »Wie sind Sie an Ihre Informationen gekommen?«.

Die Recherche hat ein Jahre gedauert

All diese beantwortete Borrmann ausführlich und so gut es ihr möglich war, so dass die Zuhörer am Ende nicht nur einen Eindruck von der Höhe der Kaffeesteuer, sondern auch noch von ihren vielen verschiedenen Ausbildungen und Jobs wussten. Schließlich war auch noch die Möglichkeit geboten, sich das Buch persönlich signieren zu lassen. Wer wollte, konnte dieses auch noch vor Ort kaufen.

Mechtild Borrmann berichtete, dass sie zwei Jahre an diesem Buch gearbeitet habe. »Ein Jahr reines Schreiben, ein Jahr Recherche.« Dabei hätte sie sich mit vielen Leuten unterhalten, die ihr genauer Auskunft über Kaffeekriege und Heimkinder geben konnten. »Ich habe mich auch oft mit Selbsthilfegruppen getroffen und mit etwa zwanzig verschiedenen Personen gesprochen, doch es hätten noch deutlich mehr sein können«, sagte Borrmann. Die Leute hätten sich alle sehr gerne mit ihr unterhalten, meinte die 59-Jährige. Jede Information hätte sie aber mindestens zwei Mal erhalten müssen, bevor sie sie sicher ins Buch geschrieben habe.

Die Autorin war auf Einladung des »KuK« Preußisch Oldendorf in das Haus des Gastes gekommen. »Dieser Besuch war bereits mein drittes Mal hier«, erzählte sie dem Publikum. »Und ich freue mich aufs nächste Mal.«