Von Arndt Hoppe

»Ich freue mich, dass wir so schnell einen Nachfolger bekommen haben«, sagte Bürgermeister Marko Steiner. »Der Bezirksbeamte ist das Gesicht der Polizei vor Ort – und es ist ein positives Gesicht.«

Neu ist aber nicht nur das Gesicht, sondern auch der Ort, wo die Bürger die Polizei in Preußisch Oldendorf antreffen. Denn Polizeihauptkommissar Jürgen Kummer ist nicht im bisherigen Büro an der Kirchstraße zu finden, sondern hat sein Dienstzimmer im Erdgeschoss des Rathauses. »Die räumliche Nähe ist sicherlich von Vorteil, um einen kurzen Draht zwischen Stadt und Ordnungsbehörde zu haben«, sagte Marko Steiner. Die Sprechzeiten bleiben dieselben wie bisher.

Stelle ohne Zeitverzug wieder besetzt

Jürgen Kummer ist seit 1980 im Polizeidienst und seit 1991 bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke. Von 1996 an war er in der Lübbecker Wache im Einsatz. »Von den Streifenfahrten kenne ich deshalb auch Preußisch Oldendorf und seine Ortschaften«, sagte er. Der 56-Jährige aus Alt-Espelkamp ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder, die beide studieren. Im Bezirksdienst hat der erfahrene Polizist bisher nicht gearbeitet. »Als ich davon erfuhr, dass der Kollege Fricke in Ruhestand geht, habe ich ein paar Mal bei ihm hospitiert«, berichtete er. »Ich fand es beeindruckend, wie die Kinder ihn in der Schule begeistert begrüßt haben.« Schon beim zweiten Besuch hätten die Schüler nicht nur ›Herr Fricke, Herr Fricke‹ gerufen, sondern auch ›Herr Kummer, Herr Kummer‹.«

Landrat Ralf Niermann betonte, dass er sich freue, dass die Stelle ohne Zeitverzug wieder besetzt werden konnte. »Der Kreispolizeibehörde liegt die Präsenz der Polizei in den Kommunen sehr am Herzen«, sagte er. Kreisweit seien 32 Beamte im Bezirksdienst. »Sie verkörpern das Bild der Polizei«, sagte Niermann. Er würdigte noch einmal Kummers Vorgänger Fricke, der 20 Jahre in Preußisch Oldendorf tätig war. »Er war ein sympathischer und geschätzter Kollege, und der letzte Bezirksbeamte, der noch im vergangenen Jahrhundert seine Stelle übernommen hatte.« Landrat Niermann fand, dass Kummer ein »wunderbarer Name« für einen Bezirksbeamten sei, denn er sei schließlich ein »Kümmerer«.

Mathias Schmidt, Abteilungsleiter der Polizei im Mühlenkreis, sagte: »Mit Jürgen Kummer bekommt Preußisch Oldendorf einen ruhigen, sachlichen Vertreter, der gut zuhören kann.« Er habe keinen Zweifel, dass er in der Stadt ebenso bekannt und populär wie sein Vorgänger Erhard Fricke werde. Die Bezirksbeamten seien als Bindeglied zum Bürger als Ansprechpartner da, für »alle Probleme unterhalb der Strafanzeige«.

Sport ist Kummers liebstes Hobby

Espelkamps Wachleiter Sven-Otto Deubel sagte, er kenne Jürgen Kummer, den er ebenso gern im Bezirksdienst seiner eigenen Wache gesehen hätte, vom Fußball. »Bei den Turnieren innerhalb der Behörde sind die Lübbecker Kollegen immer sehr gut gewesen«, sagte er. Der Sport ist eines von Kummers liebsten Hobbys. »Ich wohne unweit des Sportplatzes von TuRa Espelkamp und bin auch im Verein als Kassierer aktiv«, sagte der Polizeihauptkommissar. Einmal im Jahr ist aber ein anderer Sport angesagt. »Dann geht es in die Berge zum Skifahren.«

Landrat Niermann erklärte abschließend, dass Preußisch Oldendorf von jeher zu den sichersten Kommunen im Kreis gehöre. »Der Bezirksdienst ist dafür wichtig, dass die Menschen sich auch sicher fühlen.« Dazu möchte Jürgen Kummer jetzt beitragen: »Ich werde nicht nur für die Verkehrserziehung mit Schulen und Kindergärten in Kontakt sein. Auch die Nöte der Senioren behalte ich im Auge. Wenn jemand für eine Anzeige nicht persönlich ins Büro kommen kann, dann komme ich auch zu ihm nach Hause, um sie aufzunehmen.«