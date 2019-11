Von Andreas Kokemoor

Hüllhorst-Tengern (WB). Der TuS Tengern hat in seiner Jahreshauptversammlung viele neue Gesichter in seinen Vorstand bekommen. Gleichzeitig wurde damit eine Verjüngung in der Chefetage vorgenommen.

Damit einhergehend erhielt der 700 Mitglieder starke TuS Tengern ebenfalls einen Ehrenvorsitzenden und zwei Ehrenmitglieder. Des Weiteren wurden langjährige Mitglieder geehrt. Eine Satzungsänderung, die eine Beitragserhöhung beinhaltete, wurde ebenfalls beschlossen.

Siegbert Wortmann wird Ehrenvorsitzender

Vorsitzender Heinz-Dieter Held kam in seinem Jahresbericht auf die sportlichen Erfolge in diesem Jahr zu sprechen. »Erstmalig in unserer Vereinsgeschichte sind die erste und zweite Fußballmannschaft gleichzeitig in die nächsthöhere Liga aufgestiegen, wobei die erste Mannschaft erstmalig in die Westfalenliga aufgestiegen ist, was bisher noch keinem Verein im Altkreis Lübbecke gelungen ist. Held blickte auf das kommende Jahr. »Dann findet die Maifeier zum 70. Mal statt und wir sind wieder an der Reihe mit der Ausführung. Das Motto: Das Beste aus 70 Jahren am 1. Mai.«

Jochen Upheber trat bei den Wahlen die Nachfolge von Siegbert Wortmann als stellvertretendem Vorsitzenden an. Held schlug vor, den Unternehmer, Sponsor und Unterstützer, der sich mit großem Engagement ehrenamtlich in den TuS Tengern einbringt, zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. In Abwesenheit des Jubilars wurde dem Antrag zugestimmt. Siegbert Wortmann ist seit frühester Jugend Mitglied im TuS Tengern und war beim erstmaligen Aufstieg der 1. Fußball-Senioren-Mannschaft in die Bezirksliga 1974 als Spieler beteiligt. Sechs Jahre später war er Torschützenkönig in der Bezirksliga. 25 Jahre lang war Siegbert Wortmann stellvertretender Vorsitzender.

»Entwicklung maßgeblich mit beeinflusst«

»In dieser Zeit hat Siegbert Wortmann die Entwicklung im TuS Tengern maßgeblich mit beeinflusst, auch durch finanziellen Einsatz.« Dabei habe ihm bis heute insbesondere die Jugendarbeit am Herzen gelegen. Der Zusammenschluss mit dem SV Hüllhorst-Oberbauerschaft im Jugendbereich zur FSG Hüllhorst-Tengern sei mit seiner Unterstützung gelungen. Held: »Der Aufstieg unserer Mannschaften in überkreisliche Ligen bis hin zur Westfalenliga wäre ebenfalls ohne ihn undenkbar gewesen.«

Michael Knollmann ist zum neuen Geschäftsführer gewählt worden. Vorgänger Alwin Knollmann ist für seine 38-jährige Tätigkeit als Geschäftsführer zum Ehrenmitglied ernannt worden. »Alwin Knollmann ist das Gesicht des TuS Tengern«, betonte Held. Der Besitzer des DFB-Ehrenamtspreises und Träger der goldenen Ehrennadel des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen überlasse bei seiner Arbeit, ob für den Fußball oder die Maifeierlichkeiten, nichts dem Zufall.

Friedrich Knicker seit 40 Jahren im Vorstand

Sven Wortmann ist neuer dritter, also zweiter stellvertretender Vorsitzender. Er ist Nachfolger von Friedrich Knicker, der ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt wurde. »Er ist seit 1978 mit einer kurzen Unterbrechung unglaubliche 40 Jahre im Vorstand des TuS Tengern, als Fußballobmann, stellvertretender Vorsitzender, Vorsitzender, Leiter Sportanlagen und zweiter stellvertretender Vorsitzender«, so Held.

Jens Krallmann wurde als Kassenwart wiedergewählt, Peter Scheding bleibt Jugendwart, Viktor Neugebauer wurde als Jugendleiter bestätigt. Andreas Herrmeier wurde als Badminton-Fachwart bestätigt. Dem Antrag Helds auf Beitragserhöhung wurde zugestimmt. Karl-Heinz Kröger, Hüllhorsts Vizebürgermeister und langjähriges Mitglied im TuS Tengern, sagte, dass es sich dabei um moderate Mehrkosten handele. Im Jugendbereich und für passive Erwachsene beträgt die Erhöhung 50 Cent pro Monat, aktive Spieler und Familien zahlen einen Euro mehr pro Monat.

Helmut Kahre 70 Jahre bei den Kleeblättern

Für 70 Jahre Treue und Verbundenheit zeichnete Held Helmut Kahre aus. Der 85-Jährige trat im Alter von 15 Jahren dem TuS Tengern bei und war 30 Jahre Fußballer bei den »Kleeblättern«, spielte lange Zeit in der ersten Mannschaft, wo er den Titel »Doktor« trug. Die weiteren Ehrungen: 60 Jahre: Fred Benthin, Dieter Känner, Alwin Knollmann, Harald Ostsieker und Manfred Stremming. 50 Jahre: Bernd Watermann, Uwe Kahre, Rainer Kreft und Bernd Kuhlmeier. 40 Jahre: Jens Spudat, Andreas Barkowski, Hermann Nagel, Frank Osterhage, Thorsten Schmidt und Gabriele Wortmann. 25 Jahre: Elke Knicker, Petra Heidemann, Tim Kahler, Heinz-Gerd Kröger und Izat Nuhanovic.