Preußisch Oldendorf (WB). Radfahren liegt im Trend, auch in Kurpark Bad Holzhausen. Doch was an sich auch aus touristischer Sicht erfreulich erscheint, hat auch seine Schattenseiten. »Die fahren wie die wilde Wutz«, machte Touristikleiter Christian Streich seinem Ärger im Tourismus-Ausschuss Luft.

Unter anderem wegen der zunehmenden Zahl von E-Bikes habe sich die Geschwindigkeit erhöht, mit der Radfahrer durch den Kurpark fahren, erklärte Streich. Deshalb machte die Verwaltung den Vorschlag, die Radwegeführung im Kurpark zu ändern. Dabei erlaubt die Kurparkordnung schon jetzt das Radfahren nur auf dem Fußweg unter besonderer Rücksichtnahme auf Fußgänger zwischen der Gutswassermühle und dem Parkende parallel zur Bünder Straße. Sämtliche weitere Wege sind den Fußgängern und Wanderern vorbehalten.

Gefährliche Situationen ergeben sich aber laut Streich insbesondere am stark frequentierten Kinderspielplatz. Um diese zu entschärfen, schlug die Verwaltung eine Neuregelung vor. Der Vorschlag sieht eine neue Radwegeführung von Hudenbeck 8 aus (südlicher Kurpark/Bünder Straße) in Richtung der weißen Brücke an der Wasserzutrittsstelle (Aue) im Barfuß-und Sinneslehrpfad vor. Die Radler sollten dann am Sportplatz des SuS Holzhausen entlang geleitet werden. Der Weg sollte schließlich auf der Heddinghauser Straße enden.

Vorschlag stieß auf wenig Gegenliebe

Dieser Vorschlag stieß auf wenig Gegenliebe im Ausschuss. Wilfried Niemeyer (CDU) sagte: »Das wird ein Problem werden.« Radverkehr auf dem Parkplatz an Spieltagen des SuS könne zu gefährlichen Situationen führen. Marlotte Oestreich (SPD) sagte, diese Wegführung sei auch in ihrer Fraktion kritisch diskutiert worden. »Könnte es eine Lösung sein, dass der offizielle Radweg unterbrochen wird?«

Christian Streich sagte, dass dies ein möglicher »Plan B« sei. Ein generelles Radfahrverbot sei schwer durchzusetzen. »Wer soll das kontrollieren? Wir werden regelrecht angepöbelt, wenn wir die Radfahrer ansprechen«, sagte der Touristik-Leiter: »Wir müssen kurzfristig handeln.«

Wilfried Niemeyer schlug als Alternative vor, dass der Weg eventuell zwischen den beiden Vereinsheimen hindurchgeführt werden könne. »Dann kämen die Radfahrer am alten Kassenhäuschen heraus.« Michael Reimann vom Bauamt gab zu bedenken, dass man dann wohl zu nah an die Bahn herankäme.

Schilder werden angebracht

Uwe Ramsberg (SPD) schlug vor, dass man die Wegführung so belassen könne, wenn man einen Zaun zwischen Radweg und Kinderspielplatz zöge. »Alles andere ist nicht praktikabel«, sagte er. »Der Radweg am Sportplatz ist ein hilfloser Versuch. Das gäbe schon am ersten Tag Ärger. Wir wollen weniger Ärger und nicht mehr.«

Bürgermeister Marko Steiner sagte, dass gerade ein Zaun nicht wünschenswert sei. »Der Spielplatz ist, so wie er jetzt ist, wunderschön und hochattraktiv.« Auch Wolfgang Stork (CDU) sagte, dass ihm eine Einzäunung des Spielplatzes nicht gefallen würde. Den Radweg am Sportplatz entlang halte er aber für noch gefährlicher als den jetzigen. Er schlug stattdessen vor, dass zunächst einmal damit angefangen werden solle, auf beiden Wegen in beiden Richtungen entsprechende Schilder aufzustellen. Eventuell könnten zusätzlich optische Barrieren platziert werden.

Schließlich wurde das Thema vertagt, um über weitere Möglichkeiten zu beraten. Als erste Maßnahme sollen am Kinderspielplatz vier Schilder mit der Aufschrift »Radfahrer bitte absteigen« angebracht werden. Christian Streich erklärte gestern auf Anfrage, diese seien schon in Auftrag gegeben worden.