Die Drittklässlerin ist acht Jahre alt und freut sich schon auf ihren großen Einsatz. Wenn das Organisationsteam und der Bürgermeister am Samstag, 14. Dezember, um 15.30 Uhr den Markt eröffnen, darf Sternenfee Florentine natürlich nicht fehlen. Sie überreicht den Ausstellern beim Rundgang auf dem Kirchplatz den traditionellen Holzstern mit der Jahreszahl 2019, verstreut als Glücksbringer goldenen Sternenstaub und hilft dem Nikolaus beim Verteilen der Geschenke. Florentines Leidenschaft ist das Tanzen. Sie ist Mitglied der Tanz-AG der Grundschule und tanzt für ihr Leben gern Hip Hop in einem Tanzstudio in Wittlage. Zudem lernt sie in Bad Holzhausen Klavierspielen.

»Als ich gefragt wurde, ob ich die Sternenfee sein möchte, habe ich mich riesig gefreut. Sternenstaub zu verteilen und den Weihnachtsmann zu begleiten, finde ich toll. Ich freue mich auf den Weihnachtsmarkt mit den schönen Buden.« Und so können sich die Besucher des 15. Sternenzaubers ihrerseits auf eine zauberhafte, verschmitzt lächelnde Sternenfee freuen