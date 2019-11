Lübbecke (WB). Stadtbrandinspektor Ralf Lohrie (51) übernimmt die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr in Preußisch Oldendorf. Er tritt am 30. Dezember die Nachfolge von Edgar Hensel (53) an, der das Amt nach sechs Jahren aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellte.

In der Ratssitzung am Mittwoch erhielt Ralf Lohrie das einstimmige Votum der Mitglieder, ebenso wie sein neuer Stellvertreter Frank Ballmeyer, der das Amt aus formalen Gründen zunächst nur kommissarisch ausüben wird. Weiterer Stellvertreter bleibt wie gehabt Martin Kniepkamp.

Ralf Lohrie erklärte am Donnerstag, dass ihn neben dem Votum des Rates besonders das Vertrauen der Kameraden gefreut habe. Die hatten sich im Vorfeld einstimmig für die neue Wehrleitung ausgesprochen, wie Bürgermeister Marko Steiner berichtete.

Mit Zuversicht

Der Börninghauser Lohrie zählt zu den Urgesteinen der Oldendorfer Wehr. Schon 1980, im Alter von zwölf Jahren, schloss er sich der Jugendfeuerwehr an. Es folgte der Übergang in die »richtige« Wehr mit vielen Einsätzen, darunter die verheerende Hausexplosion in Bad Holzhausen am 11. November 2015 und der Großeinsatz im April dieses Jahres am Drogenlabor in Börninghausen, fast vor Lohries Haustür: »Diese Einsätze haben gezeigt, dass wir eine gut funktionierende Feuerwehr sind. Das alles hat uns noch mehr zusammengeschweißt und uns Selbstvertrauen gegeben.«

Die neue Aufgabe geht Lohrie daher mit einiger Zuversicht an. »Ich habe in den vergangenen Jahren schon viel Leitungserfahrung sammeln können. Unser Wehrleiter Edgar Hensel hat immer sehr zielstrebig gearbeitet. Ich glaube, wir waren ein sehr gutes Team und haben sehr viel bewegt.« Seinen künftigen Stellvertreter Frank Ballmeyer kennt Lohrie schon aus Zeiten, in denen Ballmeyer noch als Teenager in der Jugendfeuerwehr aktiv war. »Er passt gut in unser Team.«

Werbung für die Wehr

Lohrie sieht die Feuerwehr Preußisch Oldendorf insgesamt auf einem guten Weg. Die Fahrzeugflotte wurde und wird modernisiert, das neue Gerätehaus für Bad Holzhausen ist im Bau und das »Gerätehaus Nord« für Getmold und Hedem in Planung. Darüber hinaus gehöre die Förderung des eigenen Nachwuchses zu den großen Herausforderungen, sagt Lohrie. Er selbst macht gerne Werbung für die Freiwillige Feuerwehr: »Es ist ja nicht nur das Kameradschaftliche. Wenn alle an einem Strang ziehen, kann man etwas erreichen.«

Der neue Wehrleiter tritt sein Amt offiziell am 30. Dezember an. Bis zum 29. Dezember bleibt Edgar Hensel im Amt. Das Datum des Wechsels geht zurück auf die Amtszeit von Hensels Vorgänger Dr. Thomas Kunzemann, der am 29. Dezember 2013 seinen 60. Geburtstag gefeiert hatte. Damals war mit 60 Jahren die Altersgrenze für Wehrleiter erreicht.

Bürgermeister Steiner dankte in der Ratssitzung Edgar Hensel für sein großes Engagement. Sein Nachfolger kommt in den Genuss einer erhöhten Aufwandsentschädigung. Ab dem 1. Januar honoriert die Stadt das Amt des Wehrleiters, eines sogenannten Ehrenbeamten auf Zeit, mit 235,80 Euro monatlich statt bislang 192 Euro.