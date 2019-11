Von Jan Lücking

17 Jahre lang hatte Kühn (70) das Amt inne, ehe er nun die Altersgrenze erreichte. Neben Kühn schieden Malermeister Wolfgang Schäkel, Wolfgang Brune (stellvertretender Kreishandwerksmeister) und Bäckermeister Hermann Oltersdorf aus dem Vorstand der Handwerkskammer aus. Ulrich Birkemeyer und Geschäftsführer Thomas Brinkmann dankten ihnen auf der Versammlung im Restaurant Wiehentherme für den jahrelangen Einsatz.

An der Spitze der Kreishandwerkerschaft stehen neben Birkemeyer die Stellvertreter Stephan Becker (Baugewerke-Innung Herford), der für Brune aufrückte, und Ulrich Dresing (Baugewerke-Innung Minden-Lübbecke), der in seinem Amt bestätigt wurde.

Um Nachwuchs werben

Der neue Kreishandwerksmeister sagte zu seiner Motivation: »Ich habe schon immer gerne mal den Finger in die Wunde gelegt. Ich möchte mitgestalten. Die Ausbildung junger Menschen war mir immer wichtig.« Ein Schwerpunkt seiner Arbeit soll das Projekt »Nachwuchsoffensive« werden, mit dem die Kreishandwerkskammer um Nachwuchs im Handwerk wirbt.

Geschäftsführer Thomas Brinkmann zeigte sich erfreut, 17 neue Betriebe in der Kreishandwerkskammer begrüßen zu können. Er sprach auch über die Gewinnung von Nachwuchs im Handwerk. »Wir sind stark auf den Ausbildungsmessen in der Region vertreten, wie der Berufsausbildungsmesse in Espelkamp, der Gofuture in Minden und der Ausbildungsmesse im Stadtgarten in Bünde. Das bringt auch was. Wir freuen uns über 42 neue Auszubildende im Baugewerbe. Das ist ein Topwert«, sagte der Geschäftsführer. »Das Handwerk befindet sich deutlich im Aufschwung. Die Möglichkeiten für den Nachwuchs sind da. Es gibt viele Möglichkeiten sich selbstständig zu machen«, sagte Brinkmann.

Ulrich Birkemeyer und Thomas Brinkmann begrüßten, dass im kommenden Jahr die Meisterpflicht für einige Handwerksberufe wieder eingeführt werden soll. Ein Studium sei nicht für alle Menschen geeignet und man müsse noch mehr für die Möglichkeiten im Handwerk werben, sagte Brinkmann. Er sprach auch die Möglichkeit an, Ausbildung und Studium miteinander zu verbinden.