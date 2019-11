Preußisch Oldendorf (WB). Die Grundschule an der Pestalozzistraße hat den Klimaschutzpreis der Eon-Tochter Innogy gewonnen, der mit einer Prämie in Höhe von 1000 Euro verbunden ist. Mit dem Preis wurde das Projekt »Schulspaß ohne Abgas« gewürdigt, an dem Kinder der ersten bis vierten Klasse mitgewirkt hatten.