In dieser Lagerhalle in Börninghausen hat die Feuerwehr im April nach einem Brand ein Drogenlabor entdeckt. Dort wurden 35.000 Liter Chemikalien gelagert, die zur Herstellung von Amphetaminölen genutzt wurden. Gegen zwei mutmaßliche Täter hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld jetzt Anklage erhoben. Foto: Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf-Börninghausen (dpa/lnw). Sieben Monate nach dem Fund einer großen Menge an Chemikalien in einer Lagerhalle in Preußisch Oldendorf-Börninghausen hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anklage gegen zwei Männer erhoben.