Von Joscha Westerkamp

Preußisch Oldendorf (WB). Wer an Irland denkt, denkt an große grüne Wiesen, kleine Pubs und fröhliche Musik. Die war am Freitagabend in der Aula der Sekundarschule zu hören. Vor 70 Besuchern spielte die Irish-Folk Band »Dancing Willow«.