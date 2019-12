Preußisch Oldendorf-Lashorst (WB/jw). »Zauberhaft«: So hieß das diesjährige Adventskonzert der Singgemeinde Lashorst und der Titel war sehr zutreffend gewählt Am Sonntagnachmittag präsentierte der Heimatverein ein vielfältiges Programm, das von Lesungen bis zur gespielten Oper reichte.

Etwa 70 Zuschauer sind in die Aula der Sekundarschule gekommen, um sich das alljährliche Konzert nicht entgehen zu lassen. Andrea Meier, Vorsitzende der Singgemeinde, las einen lustige Geschichten aus dem Kinderbuch-Klassiker »Hilfe, die Herdmanns kommen« von Barbara Robinson vor. Darin ging es um die sechs Herdmanns-Kinder Ralf, Eugenia, Leopold, Klaus, Olli und Hedwig. Sie sind in der ganzen Stadt gefürchtet, weil sie lügen, klauen, rauchen und generell alles tun, was sich nicht gehört. Um Süßigkeiten zu bekommen, machen sie beim Krippenspiel mit.

Geschichte von einem etwas anderen Krippenspiel

Da keines der anderen Kinder sich mit den Herdmanns anlegen will, übernehmen sie alle Hauptrollen. Während nun jeder in der Stadt denkt, dass beim Krippenspiel etwas Furchtbares geschehen wird, entsteht auf magische Weise das beste Krippenspiel, das jemals aufgeführt wurde. Denn die Herdmanns, die die Weihnachtsgeschichte vorher noch nie gehört haben, verändern sie kurzerhand auf zeitgemäße Weise: So bringen die heilige Könige einen Schinken anstatt heiliger Öle und das Baby wird gehalten, als ob es Bauchschmerzen hätte. Andrea Meier trug diese Geschichte in mehreren zehnminütigen Stücken vor. Sie kam bei den Gästen gut , egal ob jung oder alt.

Zwischen den Kapiteln stimmte der Chor der Singgemeinde unter Leitung von Anke Mewis weihnachtliche Lieder an. Dazu gehörten neben bekannten Weisen wie »Stille Nacht« auch neue und lustige Lieder. So handelte zum Beispiel eine stark abgewandelte Version von »Alle Jahre wieder« von einem ganz besonderen Weihnachtsbaum. Außerdem forderte Anke Mewis das Publikum bei einigen Liedern zum Mitsingen auf, wobei sie der Chor unterstützte. Bei den klassische Weihnachtslieder wie »Hört der Engel helle Lieder« oder »O Heiland, reiß die Himmel auf« stimmten viele mit ein. Begleitet wurden die Stücke von einer Bläsergruppe der Kirchengemeinde Alswede unter Leitung von Henrick Langelahn.

Lashorster Version von Mozarts „Zauberflöte“

Einen ganz besonderen Auftritt boten eine Flöten- und ein Trommel-Gruppe, ebenfalls unter der Leitung von Anke Mewis. Neben mehreren Instrumentalstücken spielten einige Kinder eine besondere Version von Mozarts Oper »Die Zauberflöte.« Dabei trugen alle Kostüme, sogar die Musiker hatten sich dafür ein wenig verkleidet. Im Publikum waren die Stühle an Tische gestellt worden, die weihnachtlich mit Kerzen, Tannenzweigen, sowie Kaffee und Kuchen gedeckt waren. So hatten die Zuschauer die Gelegenheit, während des Zuhörens, Zuschauens und Mitsingens gemütlich beieinander zu sitzen.

Besonders von dem Kuchen, der wie alles andere kostenlos war, gab es reichlich, so dass für jeden gesorgt war. Alle Besucher des Adventskonzert erhielten zum Abschied nach dem mehr als anderhalbstündigen Programm sogar noch ein kleines Präsent: Eine Karte mit Informationen über nächste Veranstaltungen der Singgemeinde und einen Teebeutel Kräutertee.

Besonders abwechslungsreich

Dem Heimatverein Singgemeinde Lashorst ist mit diesem ausgesprochen bunten Programm ein besonderes und abwechslungsreiches Konzert gelungen. Es passierte ständig etwas, sei es in den lebhaften Erzählungen von den Herdmanns, oder direkt auf der Bühne. Mag der ein oder andere auch die Kombination von Vorlesen, Theaterstück und Weihnachtsliedern anfangs etwas gewagt gefunden haben, so haben die Lashorster schlussendlich bewiesen, wie breit ihre Qualitäten aufgestellt sind.