Der Bahnübergang an der B 65 in Preußisch Oldendorf-Offelten: Hier mussten Autofahrer am Donnerstagmorgen für einen Zug anhalten – erstmals seit Jahren. Foto: Kai Wessel

Von Kai Wessel

Seit Jahren liegt die Bahnverbindung zwischen Oldendorf und Bad Holzhausen im Dornröschenschlaf. Als am Donnerstagmorgen ein Güterzug von Preußisch Oldendorf nach Offelten und anschließend quer durch Bad Holzhausen rollte, dürften sich viele Autofahrer gewundert haben. Sie mussten plötzlich vor Bahnübergängen anhalten, vor denen sie noch nie angehalten hatten. Beispielsweise an der Bergstraße in Preußisch Oldendorf oder auch an der B 65 bei Offelten. Bahnmitarbeiter sicherten die Übergänge per Handzeichen. Das soll sich im Zuge der Sanierung ändern. Der Bau neuer Bahnübergangssicherungen ist eingeplant, so Werner.

Geld aus Fördertöpfen

Die Fahrt des Güterzuges war für die VLO notwendig, um beim Eisenbahnbundesamt in Bonn die Voraussetzungen für einen Förderantrag zu schaffen. Etwa 90 Prozent der Instandsetzungskosten könnten nämlich aus Fördertöpfen von Bund und Land kommen. Die Gesamtkosten, um die Strecke zu ertüchtigen, liegen nach Werners Angaben bei 800.000 Euro. Für die VLO bliebe, ein positiver Förderbescheid aus Bonn vorausgesetzt, ein Eigenanteil von 80.000 Euro. „Die Gelegenheit, die Trasse jetzt zu ertüchtigen, ist günstig“, sagt der Bahnbetriebsleiter.

Ab 2021 sollen auf der Strecke der ehemaligen Wittlager Kreisbahn die ersten Güterzüge regelmäßig verkehren. „Es geht auch darum, Frachtgut von der Straße auf die Schiene zu bringen“, sagt Werner mit Blick auf die Klimadiskussion. Potentielle Kunden aus Industrie und Wirtschaft seien vorhanden. „Die Kunden warten darauf, dass wir jetzt handeln.“

Marko Steiner, Bürgermeister von Preußisch Oldendorf, hat die Kunde von der Reaktivierung der Strecke erfreut zur Kenntnis genommen. „Es ist eine Maßnahme, die die Infrastruktur von Preußisch Oldendorf verbessert. Daher kann ich das nur begrüßen.“ Nach der Ertüchtigung der Trasse wäre es theoretisch denkbar, dass irgendwann auch wieder Personenzüge auf den Gleisen rollen. Dann könnten Bahnkunden von Bad Holzhausen aus nach Bohmte und von dort weiter Richtung Bremen fahren. Ob das jemals passieren wird, vermag Jürgen Werner nicht zu sagen. Bislang habe die VLO nur den Güterverkehr im Blick.