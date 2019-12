Preußisch Oldendorf (WB/bir/aha). Seit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn Anfang dieser Woche ist ein Doppelname Geschichte: Seit Montag steht in allen offiziellen Dokumenten und Medien der Bahn nicht mehr „Holzhausen-Heddinghausen“, sondern „Bad Holzhausen“. Mit diesem Wegfall des Zusatzes „Heddinghausen“ ist am Freitag der dazugehörige Austausch der Schilder bei winterlichen Temperaturen einhergegangen.

Neue Schilder Aufgehängt

Mitarbeiter der Deutschen Bahn bauten die alten Bahnhofsschilder ab und tauschten sie gegen die neuen aus. Pünktlich mit dem Eintreffen des Zugs um 9.27 Uhr konnten aufmerksame Fahrgäste die neuen Schilder sehen. Von Interesse war diese historische Maßnahme auf jeden Fall für Waltraut Gusowski und einige Mitglieder der Vereinsgemeinschaft sowie Bürgermeister Marko Steiner und weitere Vertreter aus dem Rathaus. Sie waren zugegen, als am Gleis 6 und 7 insgesamt vier Schilder ausgetauscht wurden.

Sie ließen sich mit einem alten Exemplar des „Holzhausen-Heddinghausen“-Schildes für das letzte offizielle Abschiedsfoto ablichten, während im Hintergrund schon das neue Schild zu sehen war. Anders als es in der Vergangenheit diskutiert wurde, entstanden der Stadt Preußisch Oldendorf durch die Namensänderung keine Kosten.

Barrierefreiheit geplant

„Uns wurde auf Anfrage stets mitgeteilt, dass eine Namensänderung die Stadt etwa 20.000 Euro kosten würde, weil die Einträge in allen Fahrplänen und Dokumenten damit verbunden seien“, hatte Bürgermeister Steiner noch im Tourismus- und Wirtschaftsförderungsausschuss gesagt. Dort kam dieser von vielen lang gehegte Wunsch einer Umbenennung des Bahnhaltes einmal mehr zur Sprache. Dass es den Zusatz „Bad“ bei der Bahn nicht gab, störte viele Einheimische schon, seitdem der Ort im Jahr 2007 die Anerkennung als Heilbad erhielt. Im Ausschuss wurde zudem über eine Veränderung gesprochen, die auch von Vorteil für den Kurort sein soll. Die Stadt möchte nämlich am Holzhauser Bahnhof einen ebenerdigen Übergang von den Bahnsteigen zum Parkplatz schaffen, damit Gäste barrierefrei die Züge erreichen. „Das wäre für Bad Holzhausen sehr wichtig“, sagte Wolfgang Stork (CDU) in der Ausschusssitzung. Die Verwaltung soll nun einen Planungsauftrag für einen solchen barrierefreien Übergang erstellen.

Die Anfänge des Bahnhofs

Im Zusammenhang mit der Umbenennung des Bahnhofes Holzhausen-Heddinghausen gibt Ortsheimatpfleger Friedrich Helmig einen Einblick zur Entstehungsgeschichte dieses ehemaligen Knotenpunktes der Staatsbahn und der Wittlager Kreisbahn. Der Bau der Trasse Bassum–Sulingen– Rahden–Lübbecke–Bünde–Herford wurde 1893 genehmigt, berichtet Helmig: „Der Kreis Lübbecke erhoffte sich einen wirtschaftlichen Anschluss, um aus seiner ‚Vereinsamung‘ herauszukommen.“ 1897 erfolgte der erste Spatenstich in Bünde. Eröffnet wurde die Strecke Bünde–Holzhausen-Heddinghausen–Rahden am 8. Oktober 1899. In Bereich des Bahnhofes Holzhausen waren zwei Gleise in Betrieb. „Ein Bahnhofsgebäude mit zwei Warteräumen, einer Gastwirtschaft und Güterschuppen sorgte für Gäste und Waren“, erklärt Helmig.

Ebenfalls gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Wittlager Kreisbahn gegründet. Unter anderem um die Strecken Bünde–Bohmte und Bohmte–Damme bauen zu können, gründete sich 1891 ein Eisenbahnverein für den Kreis Wittlage. Am 5. April 1895 bewilligte der Kreistag in Wittlage eine Summe von 100.000 Mark und wählte eine Eisenbahn-Baukommission. „Der Kreis Lübbecke war gegen das Projekt“, sagt Friedrich Helmig. Noch im Jahr 1896 habe der Lübbecker Landrat von Ledebur, ursprünglich ein erbitterter Gegner des Projektes, auch große Vorteile darin gesehen. So bewilligte der Kreis Lübbecke 150.000 Mark – mit nur einer Stimme Mehrheit. Am 4. März 1898 wurde die „Wittlager Kreisbahn AG“ gegründet. Am 1. März 1899 erfolgt der erste Spatenstich in Bad Essen, das damals noch Essen hieß. Am 9. August 1900 wurde der Betriebes der Kreisbahn eröffnet. Die erste Fahrt: 7.50 ab Holzhausen, 8.49 Uhr an Bohmte. Es gab 82 Fahrgäste.