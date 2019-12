Von Silke Birkemeyer

Eigentlich gibt es Stückchen nach Wahl, wenn sich am Mittwoch die „Gründungsväter“ mit Wilhelm Mathemeier (94 Jahre), Siegfried Scholz (92 Jahre) und Martin Struß (88 Jahre) treffen. Dieses Mal war Vieles anders – nicht nur, dass es zur Feier des Tages Frankfurter Kranz gab. Gleich zu Beginn der Seniorenparty spielte Werner Lohstroh, der nun auch hin und wieder dazu stoßen möchte, einen echten Klassiker von der Platte „Olle Kamelle“ auf dem mitgebrachten Brunswick Sprechapparat von 1925 (Kaufpreis damals 280 DM), den er in vielen Stunden mühevoller Arbeit restauriert hat. So wie viele andere technische Geräte, die der Landwirt mit dem Allround-Talent besitzt. Die Platte von 1950 war ein guter Start in den fröhlichen Nachmittag, und die Gäste zu dem Lied „Man müsste noch einmal 20 sein“ erstaunlich textsicher.

„Wie Weihnachten“

Eingeladen war an diesem Tag auch Pastor Weber, der die Gastgeber mit einem weihnachtlichen Blumenstrauß überraschte und die Tischrunde mit einem Gebet eröffnete. Auch Bürgermeister Marko Steiner war nicht mit leeren Händen gekommen. Er verschenkte kleine Schokonikoläuse.

„Das ist ja fast wie Weihnachten“, kommentierte Erich Tischer das Geschehen. Dabei ist die Gruppe Außergewöhnliches zu den Jubiläumstagen gewöhnt, wie man seinem kurzen Rückblick entnehmen konnte. Er erinnerte an die Gründung des Kegelklubs Harmonie nach dem Krieg auf „Kappelmanns Bahn“ mit Solei und natürlich viel Spaß. In den späteren Jahren wurden aus den Kegelbrüdern Wandergesellen. „Das war eine wunderbare Zeit und nun wurde der Mittwoch der schönste Tag der Woche.“

Kutschfahrt durch die Masch

Ob in heimischen Wäldern oder sportlich am Brocken: Die Männerrunde erwanderte insgesamt eine Strecke in der Länge des Äquators. Mit Adolf Wieck blieben von den anfänglichen 16 Teilnehmern nur noch drei übrig und die Runde wurde zu Kaffeetrinkern. Mit Wilhelm Niemeyer kam später ein weiteres Mitglied hinzu. Er organisierte vor vielen Jahren auch eine Kutschfahrt durch die Masch mit anschließendem „Besuch beim Baron“ zum Jubiläum. Zum 300. Treffen erfreute eine Bauchtänzerin die illustre Runde, ein anderes Mal gab es zusätzlich zur Jubiläumstorte auch vergoldetes Konfekt. Und jedes Mal ein schönes Gedicht von Bäckereimitarbeiterin Elke Horstmann. In diesem Jahr philosophierte sie über Liebe, Glaube und Hoffnung und verband den prosaischen Text mit dem Ausblasen und wieder Anzünden der vier roten Kerzen auf dem kleinen Weihnachtsgesteck.

Nur noch zu zweit machten sich Ewald Schwarze und Erich Tischer später erneut auf die Suche und konnten die Gruppe auf mittlerweile fünf feste Teilnehmer ausbauen – ein sechstes Nachwuchsmitglied (71 Jahre) wird den Stammtisch mit einem Durchschnittsalter von 96 Jahren etwas verjüngen und neue Themen mitbringen. Den „amtlichen Ablauf“ schilderte Ewald Schwarze in einem amüsanten Gedicht. „Putin, Trump und Erdogan heizen die Gemüter an“ – mit diesen und anderen wohl gereimten und charmant vorgetragenen Versen brachte er die Gäste wiederholt zum Lachen. Klar ist, dass es dieser Gruppe auch in Zukunft nicht an Themen fehlen wird. So ist das eben bei Supersenioren.