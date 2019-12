Auf die A-Capella-Band 6-Zylinder können sich alle Fans mitreißender Vokalkunst freuen. Sie ist am 23. Februar in Preußisch Oldendorf.

Das Kulturfrühstück am 12. Januar um 11 Uhr in der Aula der Sekundarschule wird gestaltet von Greyhound’s Washboard Band. Der originelle Sound des Blues­duos mit selbst gebauten Rhythmusmaschine und der typische Klang der Stahlresonatorgitarre, gespielt mit Slide- und Fingerpicking-Technik, versetzen die Zuhörer auf die Veranda eines Hauses in den Sümpfen Louisianas.

Seit Jahren sind die 6-Zylinder mit ihren vielseitigem Programmen Garanten für Spaß, Können und Humor... In rasantem Genre-Switch zwischen Rock`n Roll, Country, Blues, Jazz, Funk Schlager und Pop geht es hochtourig durch die Welt der Hits. Mitreißende Songs, schöne Balladen im gekonnten Wechselspiel mit gepflegtem Blödsinn. Vokalkunst der Extraklasse! Am 23. Februar um 18 Uhr gastieren sie mit ihrem aktuellen Programm „Jetzt auch konisch!“ in der Aula der Sekundarschule Preußisch Oldendorf.

Party von Frauen für Frauen

Als fester Bestandteil des Kölner Tatort-Teams ist Joe Bausch am Sonntagabend regelmäßig als Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth im Fernsehen zu sehen. Sehr persönlich und voller Einfühlungsvermögen hat Joe Bausch in „Gangsterblues“ die härtesten Geschichten aus den Gesprächen mit Inhaftierten zusammengetragen. Sie alle vertrauen sich Joe Bausch an und lassen ihn tief in den Abgrund ihrer Seele blicken. Wahre Geschichten, die unter die Haut gehen. Zu einer Lesung kommt er am 1. März um 18 Uhr in die Aula der Sekundarschule.

Ein Fest für alle Frauen der Region gibt es auch 2020 wieder anlässlich des Internationalen Frauentags. Die Party von Frauen für Frauen steigt am 7. März um 20 Uhr im Jugendtreff Preußisch Oldendorf unter dem Motto „Frauen tanzen aus der Reihe!“. Veranstalterinnen sind Andrea Kneller und Lisa Cordes (Stadt Preußisch Oldendorf), Hannelore Lösche (KuK), Britta Brinkmann, Heidi Freudenstein und Martina Meier.

Kindertheater für Menschen ab drei Jahren gibt es am Sonntag, 22. März, um 15 Uhr in der Aula der Sekundarschule mit dem Stück „Kleiner Eisbär, wohin fährst Du?“. Eine spannende Geschichte nach dem bekannten Kinderbuch von Hans de Beer.

Open-Air-Konzert

Das Trio „goraSon“ spielt quicklebendige balkanische Tanzmusik und bereichert sie mit den spannungsvollen Klängen Astor Piazzollas, mixt jiddische Tangos mitlateinamerikanischen Rhythmen und Klezmermusik mit ungarischen Zungenbrechern. KuK verspricht mit dem Konzert am Freitag, 24. April, ab 20 Uhr in der Aula der Sekundarschule Preußisch Oldendorf eine „energiegeladene Reise durch die vielschichtige Musik Osteuropas“.

Den Abschluss des Frühjahrsprogramms bildet am Samstag, 6. Juni, um 19 Uhr ein Open-Air-Konzert in der stilvollen Atmosphäre des Haus des Gastes in Bad Holzhausen mit den Drunken Owls, die Irish Folk und mehr spielen. Das Erfolgsrezept: Irish Traditional und Folk gepaart mit guter Laune und viel Freude an der Musik. Durch mehrstimmigen Gesang und Multitasking lassen sie das Publikum vergessen, dass sie eigentlich nur zu dritt sind.

Karten sind jeweils an der Abendkasse erhältlich. Infos und Reservierungen bei Wilhelm Lindemann, Telefon 05742/700141. Reservierungen sind auch möglich per E-Mail an KuK-Preussisch­Oldendorf@mail.de oder im Internet unter www.kuk-preussisch-oldendorf.de.