Beamte der Spurensicherung betreten am Abend das Zelt, in dem die erschossene Frau liegt. Foto: Christian Althoff

Von Christian Althoff

Preußisch Oldendorf (WB). Eine 54 Jahre alte Frau ist am Sonntagnachmittag in Preußisch Oldendorf von ihrem Ehemann (58) auf offener Straße erschossen worden. Zeugen hielten den Täter fest, er soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Beide sollen Deutsche sein, sie kommen aus Preußisch Oldendorf.