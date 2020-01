Ein Leichenwagen am Tatort in Preußisch Oldendorf. Foto: Christian Althoff

Preußisch Oldendorf/Bielefeld (WB/LaRo). Die 54 Jahre alte Frau, die am Sonntag in Preußisch Oldendorf (Kreis Minden-Lübbecke) auf offener Straße getötet wurde, ist verblutet. Ihr wurde in den Rücken geschossen. Das ist das Ergebnis der vorläufigen Obduktion, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld am Montagnachmittag mitteilten.