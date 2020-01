Preußisch Oldendrof-Lashorst (WB). „Männergrippe: Lebst du noch oder stirbst du schon?“ – was Frauen vielleicht nur zu gut als Leidensmotto ihrer erkrankten Gatten kennen, ist der Titel des neuen Theaterstücks der Lashorster Laienspielschar. Beim Dorfabend in der Lashorster Schule am Samstag, 1. Februar, feiert die Komödie Premiere.

In dem von Jennifer Hülser geschriebenen Theaterstück dreht sich alles um das Ehepaar Anna und Alexander Humboldt, die sich aufs Wochenende freuen. Anna trifft nach vielen Jahren endlich auf ihre beste Freundin Isabell aus Kindheitstagen und möchte mit ihr ein paar Tage verbringen und dabei in alten Erinnerungen schwelgen. Alexander hat sich mit seinen Kumpels Torben und Ingo zum Angeln verabredet. Sie wollen ein „Männerwochenende Deluxe“ genießen. Dann erwischt Alexander allerdings die schwere Form der Männergrippe und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich auf das heimische Sofa zu schleppen und zu leiden. Seine Kumpel stehen ihm dabei mit viel Verständnis, Rat und Tat zur Seite. Mit der Krankheit ist schließlich nicht zu spaßen.

Dargestellt werden die fiktiven Charakter des Theaterstücks von Sonja Franke (Anna Humboldt), Karsten Ballmeyer (Alexander Humboldt), Petra Hegner (Isabell Kaiser), Maik Fischer (Torben Steiner ), Günter Lusmüller (Ingo Huder), Christa Burkamp (Gertrud Humboldt), Günter Kleinkröger (Eberhard Klopfenstiel), Marco Fischer (Dr. Brinkmann), Petra Fischer (Hannelore Friedrich), Tobias Ballmeyer (Eddi) und Beatrix Heitkamp (Weiterhelfen und Vorsagen).

Die Aufführung von „Männergrippe: Lebst du noch oder stirbst du schon?“ startet um 19 Uhr mit einer musikalischen Einstimmung. In der Pause gibt es das bewährte Küchenbuffet. Im Anschluss an das Lustspiel wartet ein geselliges Beisammensein auf die Besucher.

Weitere Aufführungen des Dreiakters werden Interessierten am Freitag, 7. Februar, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 9. Februar, um 14.30 Uhr in der Aula der Sekundarschule Preußisch Oldendorf geboten. Karten für die drei Aufführen können jeweils vor Ort am Veranstaltungstag gekauft werden.

Des Weiteren weist der Heimatverein „Singgemeinde“ Lashorst auf den 67. Heimattag an der Lashorster Schule hin. Dieser ist am 21. Juni. „Wir freuen uns auf schöne Tage und vergnügte Gäste“, sagt die Heimatvereinsvorsitzende Andrea Meier.