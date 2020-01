Von Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf (WB). Wer in den vergangenen Wochen am Grundstück der ehemaligen Realschule vorübergekommen ist, wird bemerkt haben, dass auf dem Gelände einiges bewegt worden ist. Wie vom Bürgermeister im Dezember angekündigt, werden die alten Gebäude entkernt. Diese Arbeiten sind die notwendigen Vorbereitungen für den Abbruch der alten Schule, an dessen Stelle bekanntlich der Discounter Aldi einen neuen Markt errichten wird (wir berichteten).

Der für Passanten augenfälligste Beleg für die Entkernung und Entrümpelung ist ein großer Berg ausgedienter Schülerstühle und Tische, der auf dem Schulhof aufgehäuft worden ist. Zwar sind Teile des Mobiliars zur weiteren Verwendung an andere städtische Schulen gegangen, aber die Möbel die nicht weiter genutzt werden und keine Abnehmer gefunden haben, müssen vom neuen Eigentümer des Geländes entsorgt werden.

Fluchttreppe wird umgebaut

Nicht entsorgt wird dagegen eine der beiden großen Fluchttreppen. Wie berichtet wird sie zu einem Kletterturm für das Jugendzentrum an der Langenhegge umgebaut. Die Initiative dazu ging von Preußisch Oldendorfs Stadtjugendförderer Andreas Keller aus. „Ein entsprechender Bauantrag ist gestellt“, erklärte er auf Anfrage dieser Zeitung. Ein solcher sei notwendig. Schließlich könne die große Treppe nicht so ohne weiteres versetzt werden. Um sie nutzen zu können, müssten vielmehr einige Umbauten an der Statik erfolgen. „Die Statik ist natürlich eine ganz andere, wenn wir das Treppengestell als Kletterturm verwenden, als wenn es an einem hohen Gebäude befestigt ist.“ Zu dem Ablauf des Umzugs werde er in der kommenden Woche mit Kollegen aus dem städtischen Bauamt Gespräche führen.

Bürgermeister Marko Steiner bestätigte, dass der erforderliche Bauantrag gestellt ist. „Die Planung sieht vor, dass der Turm Zug um Zug an der Realschule ab- und dann an der Langenhegge wieder aufgebaut wird“, sagte er auf Anfrage dieser Zeitung. Das halte er auch für sinnvoll, da der Abbruch der Realschule in absehbarer Zeit beginnen werde. „Der neue Besitzer hat meines Wissen bereits ein Unternehmen, das parat steht, und mit den Abbrucharbeiten beginnt, sobald das alte Gebäude vollständig entkernt ist.“ Andererseits sei es zurzeit wegen der boomenden Baukonjunktur nicht leicht, ein Unternehmen zu bekommen, dass den Umbau der Fluchttreppe durchführen könne. „Unser Gebäudemanagement hat aber eine Firma gefunden, die die Arbeiten übernehmen kann.“