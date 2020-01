Von Joscha Westerkamp

Bad Holzhausen (WB). Landflucht? Gibt’s nicht. Zumindest nicht in Bad Holzhausen: Jährlich zieht es mehr als 15.000 Menschen in das Örtchen, fast alle Gäste kommen aus der Stadt. Sie wollen sehen, was es bedeutet, wenn anstatt Hochhäusern Rapsblüten vor der Haustür wachsen. Auf den ersten Blick sind sie nur Touristen, doch in Wirklichkeit bedeuten sie für die Einwohner weit mehr als das. Und manche von ihnen bleiben sogar für immer.

Wolfgang Stork weiß die Touristen besonders zu schätzen. In seinem »Landhotel Annelie« bietet er Platz für bis zu 200 Gäste. Ein Großteil von ihnen kommt aus dem Ruhrgebiet. »Wir bedienen vor allem ein älteres Publikum, so ab 60 aufwärts.« Seine Gäste schätzten das Grüne, auch lokale Produkte seien gewünscht. »Die Besucher freuen sich, wenn sie auf eine gepflegte, unvermüllte Landschaft treffen.« Die gebe es in der Stadt selten. Auch Ausflugsfahrten werden mit den Gästen unternommen – in benachbarte Kurorte wie Bad Essen, Bad Salzuflen oder Bad Oeynhausen. »Die Leute wollen das Ländliche kennen lernen«, sagt Stork.

Tourismus ist in Bad Holzhausen ein großer Wirtschaftsfaktor

Aber kann Touristik helfen, der Landflucht entgegenzuwirken? »Auf jeden Fall«, meint Heinrich Fangmeyer, erster Vorsitzender des Bad Holzhauser Touristikvereins. »Bad Holzhausen bietet eine gute Infrastruktur. Für die Gäste wurden viele Anlagen errichtet, die jetzt auch für die Anwohner zu nutzen sind.« Die Touristik sei zudem ein großer Wirtschaftsfaktor: »2018 gab es 136.551 Übernachtungen. Jeder Gast lässt täglich mehr als 100 Euro hier«, berichtet Heinrich Fangmeyer. Darüber hinaus schaffe die Touristik etwa 400 Arbeitsplätze – im Handel, Bau und Hotelgewerbe. Hotelchef Wolfgang Stork kann das bestätigen: Allein im Landhotel Annelie arbeiten knapp 100 Leute, 54 davon fest angestellt.

Wolfgang Stork, Chef des Landhotels Annelie in Bad Holzhausen, weiß zu schätzen, was der Ort an seinen Touristen hat. Foto: Joscha Westerkamp Wolfgang Stork, Chef des Landhotels Annelie in Bad Holzhausen, weiß zu schätzen, was der Ort an seinen Touristen hat. Foto: Joscha Westerkamp

Dennoch schrumpft Preußisch Oldendorf derzeit langsam. Laut Statistischem Landesamt NRW hat die Bevölkerung in der Zeit von 2011 bis 2017 um 2,5 Prozent abgenommen. Die Prognose lautet, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren noch weiter verschärft. Gibt es sie also doch, die Landflucht? Nein. Denn Grund des Rückgangs sind vor allem niedrige Geburtenraten. Zu- und Fortzüge gleichen sich nahezu aus. Zwar gehen viele junge Leute, oft bedingt durch ihren Ausbildungsweg, dafür kommen andere: Familien – und manchmal auch Stammgäste, die ganz in ihren Urlaubsort am Fuß des Wiehengebirges umziehen.

»Manchen meiner Gäste gefällt es hier so gut, dass sie komplett herziehen«, sagt Wolfgang Stork. Ingrid Wagner-Schumski (84) kann das bestätigen: Sie wohnt seit einigen Jahren in einer hiesigen Seniorenresidenz. Die Rentnerin ist eine von denen, die dafür sorgt, dass die Waage zwischen Einwohnerverlust- und -wachstum gehalten wird. Früher wohnte Ingrid Wagner-Schumski in Kleve am Niederrhein, einer Kreisstadt mit etwa 50.000 Einwohnern. »Ich bin gezielt aufs Land gezogen. Ich liebe die Ruhe und die Möglichkeit, schnell direkt ins Grüne zu kommen.«