Mit dem Duo Greyhound- George alias Jürgen Schildmann (Bielefeld) und Waschbrett Wolf alias Wolfgang Voss (Bünde) hatte der Verein für Kunst und Kommunikation wieder einmal den richtigen Riecher für die Traditionsveranstaltung im Januar. Bluesfeeling pur war angekündigt und wurde mit Interpretationen von Rock-und Soultiteln, akustischem Blues von Chicago bis New Orleans sowie Ragtime, Swing und Skiffle – Einlagen ergänzt. Dabei glänzten die Musiker nicht nur mit ihrer Titelauswahl und der feinhumorigen Präsentation ihres Repertoires. Auch ihre Musikinstrumente waren einen zweiten Blick wert.

Selbstgebaute Rhythmusmaschine

Zum Beispiel die selbstgebaute Rhythmusmaschine auf der Basis einer mit Naturfell bespannten Basstrommel von 1917, die der Musiker in den 70er Jahren von einem Tanzmusiker erwarb. Diese hatte Wolfgang Voss, passionierter Percussionspieler und Waschbrettbauer, um Instrumente wie eine Fahrradklingel, Becken und Ratsche, Bongos, eine Kuhglocke und natürlich ein Waschbrett ergänzt und war damit und mit seinen Fingerhüten in den Größen 16 bis 18 Millimeter ein exzellenter Begleiter für die Gitarrenmusik von Jürgen Schildmann. Seine Stahlresonatorgitarre war ein echter Hingucker und sein Spiel mit Slide und Fingerpicking-Technik ein Genuss.

Als Gewinner des „German Blues Award“ nahmen die beiden 2018 als deutsche Vertreter an der „International Blues Challenge“ teil. 220 Bands spielten damals um den Titel, die Blues-Fanatiker aus NRW belegten den 8. Platz. Überhaupt käme der beste Blues in Deutschland aus dem Norden, genauer gesagt aus der Region Münster, Bielefeld und Osnabrück. Schildmann führt das auf die vielen Biografien amerikanischer Bluesmusiker zurück, die hier erst eine Übergangsheimat und schließlich ihr Zuhause gefunden hätten.

Begeisterung in guten Sound umgesetzt

Bei ihm selbst sei es schon immer der Blues gewesen, der ihn begeistert hätte. Diese Begeisterung wusste das Duo in guten Sound umzusetzen. Mit „The Strangers Blues“ aus dem Jahr 1928 oder „The Jeans Blues“ überzeugten sie das Publikum, nahmen es mit kurzen Geschichten mit in die Orte des Geschehens und verbreiteten gute Laune in der gefüllten Aula. Mit der Zugabe „Running Shoes“ verabschiedeten die Gäste das Duo mit viel Applaus.

Zufrieden war nicht nur Mitorganisator Wilhelm Lindemann („Es ist wie immer – ausverkauft!), sondern auch die Gäste. Ruth und Bernhard Föst aus dem benachbarten Riemsloh waren schon zum zweiten Mal beim Jahresauftakt dabei und lobten sowohl die Musiker wie auch die gute Organisation und die Qualität des Frühstücksbuffets. „Das war wieder ganz großartig. Da bleiben keine Wünsche offen“, war ihr Fazit nach 120 Minuten.

Die nächste KuK-Veranstaltung findet am 23. Februar statt. Dann gastieren wohltönende westfälische Vokal- und Bewegungskünstler mit einer A-Capella-Show in der Aula.