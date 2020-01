Preußisch Oldendorf (WB/bir). Ein ökumenischer Fürbittengottesdienst hat am Sonntag vielen trauernden Menschen Raum und Zeit gegeben, inne zu halten und unter dem Dach des Glaubens Zuversicht zu finden. Der Grund für die Anteilnahme waren die Ereignisse am 5. Januar. An diesem Tag hatte ein Mann seine Ehefrau auf offener Straße erschossen. Um diese schrecklichen Ereignisse zu verarbeiten, haben nun vier Kirchengemeinden einen bewegenden Gottesdienst gefeiert.