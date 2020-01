Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen (WB). Das Blasorchester Bad Holzhausen ist seit 55 Jahren ein fester Bestandteil der Kultur in Preußisch Oldendorf und Umgebung und hat sich in dieser Zeit einen sehr guten Ruf erspielt. Ihren nächsten größeren Auftritt hat das Ensemble beim Frühjahrskonzert, das Musiker am Sonntag 8. März, um 18 Uhr gemeinsam mit dem Chor PrO Voices in der St-Dionysius-Kirche in Preußisch Oldendorf geben.