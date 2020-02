Mitzubringen waren für die Verkäufer, neben ihren ausgelesenen Büchern, jeweils ein selbstgebackener Kuchen als „Standgebühr“, der an der Kuchentheke im Foyer stückweise von den Besuchern zu erwerben war. Der Erlös aus Kaffee und Kuchen fließt in den Etat der Bibliothek, die ständig um aktuelle Titel erweitert wird.

Zusammenarbeit mit der Grundschule

Die ehrenamtliche Leitung der Gemeindebücherei hat Küsterin Cornelia Schröder, die auch am Samstagnachmittag beim Basar Regie führte. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Zusammenarbeit mit der Grundschule“, erklärt sie im Büchersaal die grundsätzliche Ausrichtung des Angebots, „natürlich haben wir auch viele klassische und aktuelle Titel für unsere erwachsenen Leser in den Regalen.“

In diesen reihen sich Buchrücken an Buchrücken bis nahezu unter die Decke, ein großer Lesetisch in der Mitte des hellen Raums lädt zum Platznehmen und Lesen ein. In den umliegenden Räumen des Gemeindehauses haben an diesem Samstagnachmittag 23 Verkäufer ihre Tische mit einem vielfältigen Angebot an Büchern aufgebaut und warten geduldig auf das Publikum. Beim Warten blieb es leider größtenteils an diesem Nachmittag, was der allgemeinen Stimmung jedoch keinen Abbruch tat. Die Käufer blieben größtenteils zu Hause, unterm Strich stimmte aber zumindest der Erlös aus der Kaffeetafel, und so sind Cornelia Schröder und das Büchereiteam nicht gänzlich enttäuscht.

Literatur auch im Gottesdienst

Auch Pfarrer Steffen Bäcker ist guter Dinge. Bäcker ist erklärtermaßen und offensichtlich ein großer Bücher-Fan und bringt, zusammen mit seiner Frau, Pfarrerin Hilke Vollert, gern literarische Themen in die liturgische Gestaltung der Gottesdienste und die gemeinsame Gemeindearbeit mit ein.

„Literaten haben einen ganz besonderen Zugang zu Wirklichkeit und Lebensthemen“, erläutert er die Beweggründe für sein literarisches Engagement. „Literatur bietet mir oft die Stimme für eine Predigt, aus der, im Zusammenhang mit Bibeltexten und Liedern, ein wunderschöner Gottesdienst entstehen kann.“ Live und in Farbe können Gemeindemitglieder das im Literaturgottesdienst am Samstag, 14. März um 18 im Gemeindehaus erleben. Grundlage wird dann das Buch „Mittagsstunde“ von Dörte Hansen sein.

Schon seit langer Zeit ist der Literaturgottesdienst in Bad Holzhausen fester Bestandteil des Kirchenjahres und behandelt jeweils unterschiedliche Themen des menschlichen Erlebens - in diesem Jahr ist es der Aspekt der Veränderung.

Leseabend „Was liest Du?“ im März

Auch am Mittwoch, 25. März geht es in der Pfarrstraße 1 um 20 Uhr unter dem Thema „Und was liest Du?“ am Leseabend um Bücher und was darin geschrieben steht. Das Literaturteam lädt alle Interessierten herzlich ein.

Die Bücherei der evangelischen Gemeinde Bad Holzhausen ist während der Öffnungszeiten des Gemeindebüros zugänglich. Die Leseberatung durch das Bücherei-Team findet jeweils am Donnerstag zwischen 9.45 und 11 Uhr statt. Weitere Infos zu den Neuanschaffungen finden sich im Gemeindebrief.