Der in einigen Positionen neu zusammengesetzte Vorstand (von links) engagiert sich weiterhin gegen die Windräder in der Niederheide in Getmold: Uwe Hahler (zweiter stellvertretender Vorsitzender), Gerhard Lohmeyer (Kassierer), Karl Wärmker (Schriftführer), Bärbel Schwengel (stellvertretende Kassiererin), Vorsitzender Otto Westerkamp, Silke Rethmeier (stellvertretende Schriftführerin) und Hartmut Niemeyer (erster stellvertretender Vorsitzender).

Preußisch Oldendorf (WB/eva). Der Verein „Pro Preußisch Oldendorf – Stemwede Contra Windkraft“ muss sich weiter in Geduld üben. Das ist jetzt bei der Jahreshauptversammlung in der Alten Schule in Getmold deutlich geworden. Eine endgültige Entscheidung vor Gericht bezüglich der Windkraftanlagen in der Niederheide in Getmold hat auch das abgelaufene Jahr 2019 nicht gebracht.