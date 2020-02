Wahlen

Die Aufgabe des Wahlleiters bei den turnusmäßigen Wahlen übernahm Heinz Kleine Beek, weil der erste Vorsitzende zur Wahl stand. In diesem bestätigte die Versammlung einstimmig den amtierenden Ralf Petri.

Nach 14 Jahren Vorstandsarbeit trat Schießwart Thomas Trabert auf eigenen Wunsch nicht wieder an. Er hatte von 2006 den Posten des stellvertretenden Schießsportleiters übernommen und war ab dem Folgejahr zweiter Schießwart. Von 2013 bekleidetet er den Posten des ersten Schießwarts. „Für die geleistete Arbeit möchten wir Thomas ganz herzlich Dank sagen und ein Präsent überreichen“, erklärte Ralf Petri unter dem Applaus der Anwesenden. Als Traberts Nachfolger schlug der Vorstand Dennis Christofski vor, der dann einstimmig in das Amt gewählt wurde.

Wiederwahl hieß es für Schriftführer Frank Hüsemann und Rechnungsführerin Andrea Jockheck, Ingo Schwarz (Leiter Bogensport) sowie Gaby Buxel (Tambour). Zu Fahnenträgern gewählt wurden Egon Homberg, Hans-Jörg Steinmann, Marcel Brandt, Arne Redecker, Thomas Trabert, Tim Buxel (ab Sommer 2020), Pascal Weber und Tobias Weber.

Treue Fahnenträger

Andreas Grahl steht auf eigenen Wunsch nicht mehr als Fahnenträger zur Verfügung. Er gehörte dem Team seit 1994 an. Für die treuen Dienste in den vergangenen 26 Jahre an der Fahne überreichte ihm Ralf Petri ein Präsent des Vereins.

Ein Auszeichnung für besondere Verdienste um die Edelweiß-Schützen ging darüber hinaus an Egon Homberg. Bereits seit 48 Jahre ist er als Fahnenträger aktiv. „Eine außergewöhnliche Leistung, wie ich finde“, sagte Petri. „Ich hoffe aber, das Egon auch die 50 Jahre noch voll macht.“

Ereignisreiches Jahr 2019

Ralf Petris Blick auf das vergangene Jahr ergab 43 Termine. „Es war also für jeden was dabei“, konstatierte der Vorsitzende. Außer dem Schützenfest als Jahreshöhepunkt wurden in der Schützenhalle diverse Pokalschießen ausgetragen sowie weitere Treffen und Versammlungen. Der Schießstand „im Berg“ wurde für Maipokalschießen, Königsschießen und Königspokal- und Vereinsmeisterschießen und das Pokalturnier genutzt. Die Offelter Majestäten waren beim Kreis-, Bezirks und Landeskönigsschießen, die Königinnen in Reiningen beim Kreisköniginnenschießen. Ein besonderer Dank Ralf Petris ging an Pascal Bredemeier für die Organisation für den Weihnachtsmarkt in Preußisch Oldendorf. Hinzu kamen über das Jahr verteilt Besuche bei den Gastvereinen Hördinghausen, Oppendorf, Gehlenbeck, Frotheim, Fabbenstedt und Wimmer.

Ausblick auf 2020

Auch das Jahr 2020 geht aktiv weiter und es stehen für die Offelter reichlich Termine auf dem Programm. Allein bis zur Quartalsversammlung noch 15. Im Februar ist die Teilnahme am Winterball in Hördinghausen geplant. Es folgt das Königinnenpokalschießen in der Offelter Schützenhalle und der eigene Winterball am 29. Februar. Eine Premiere ist das Vereinsmeisterschießen Luftgewehr im März. Des weiteren sind Schneemannschießen und die Aktion saubere Landschaft vorgesehen. Anmelden können sich die Mitglieder schon für den Osterbrunch im April. In diesem Monat ist auch Frühjahrsputz in und um die Schützenhalle und am Schießstand im Berg angesetzt.

Der Mai beginnt mit dem Maiausmarsch, und dann geht es Schlag auf Schlag weiter mit Terminen in jeder Woche: Dazu gehören außer der Quartalsversammlung (29. Mai) die Besuche der Schützenfeste in Fabbenstedt Wimmer und Gehlenbeck.

Nicht unerwähnt ließ Vorsitzender Ralf Petri, dass der Sanierungsbedarf an der Schützenhalle ein großes Thema im Vorstand ist. Es gebe allerdings ein Förderprogramm, das der Schützenverein hoffe, nutzen zu können.