Mitarbeiterin Maria Vrabie-Ciornii präsentiert einen der neuen Pfandbecher, die von diesem Mittwoch an in allen 70 Filialen der Hedemer Bäckerei Schmidt zu haben sind. Foto: Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf-Hedem (WB/aha). Die Bäckerei Schmidt mit Sitz in Hedem hat den Wegwerfbechern für Heißgetränke den Kampf angesagt. „Von diesem Mittwoch an führen wir in allen 70 Filialen ein Pfandbechersystem für Heißgetränke ein“, erklärte Geschäftsführer Martin Manski. Damit es flächendeckend losgehen kann, gehen insgesamt 3500 Becher in Umlauf.

Wer die „Coffee-To-Go“-Becher vermeiden will, um der Umwelt etwas Gutes zu tun, kann nun gegen ein Pfand von drei Euro einen Trinkbecher erwerben. „Beim nächsten Besuch kann man den Becher zurückgeben. Dann gibt es entweder das Pfand zurück oder man tauscht den Pfandbecher für das nächste Getränk gegen einen sauberen“, beschreibt Manski den Ablauf.

Die neuen Pfandbecher sind CO2-neutral

Ganz bewusst habe Schmidt nicht die Lösung gewählt, dass jeder Kunde einen beliebigen eigenen Becher mitbringen kann. „Das ist eine Frage der Hygienevorschriften“, sagt Manski. „Wir dürfen keine Becher über die Verkaufstheke reichen lassen, weil wir nicht sicher sein können, dass sie sauber sind. Stattdessen gehen die benutzten Becher direkt zum Spülen und der Kunde bekommt einen frisch gespülten.“

Bei der Wahl des Materials hat sich die Bäckerei Schmidt für einen Kunststoffbecher entschieden. „Becher aus Porzellan, Glas oder Keramik gehen schneller kaputt. Ein Metallbecher wäre so teuer, dass ihn viele Kunden deshalb nicht kaufen würden“, führt Manski als Argumente für den Plastikbecher ins Feld. Außerdem seien die Pfandbecher CO 2 -neutral. Denn das Hedemer Unternehmen kauft für die Becher, so wie für alle Verpackungsmaterialien, Immissionsrechte.

„Die erste Befüllung des Bechers ist gratis“

„Für alles, was an CO 2 produziert wird, wird ein Wald in Brasilien aufgeforstet, der die entsprechende Menge Kohlendioxid verbraucht“, sagte Manski. „Auf den Becher wie auch auf den Papiertüten, die wir übrigens nicht mehr wie früher aus China, sondern aus Deutschland beziehen, ist ein Pro-Klima-Symbol.“ Über einen QR-Code gelangen Interessierte mit dem Smartphone auf die Internetseite der Agentur „Zukunftswerk.org“. Dort ist genau dokumentiert, für wie viel Tonnen CO 2 die Bäckerei Schmidt Immissionsrechte erworben hat und mit welchem Projekt der Ausstoß aufgewogen wird.

Wer das neue Pfandbecher-System nutzen möchte, bekommt bis zum Ende dieses Monats noch einen besonderen Anreiz, sagte Martin Manski: „Die erste Befüllung des Bechers ist gratis.“ Wenn es mal gar nicht ohne den „To-Go-Becher“ geht, will das Unternehmen es etwas weniger umweltschädlich machen. „Die bekommen jetzt Papp- statt Plastikdeckel.“