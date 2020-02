Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen (WB). 173 Platzierungen und 40 Siege – darunter Erfolge in beiden Cups des Kreises Minden-Lübbecke: Die Reiterinnen des RV Holzhausen-Heddinghausen sind in der vergangenen Turniersaison sehr erfolgreich gewesen. Dafür wurden sie vom Vorstand auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag, 14. Februar, in der Reithalle in Holzhausen geehrt.

Einen Sieg auf ganzer Linie konnten im vergangenen Jahr Nancy Bokel, Inka Pistler, Julia Pistler, Anna-Sophia Redeker, Nane Maleen Brinkmeier, Nina Wischmeier und Celina Stork erreiten. Die Nachwuchsreiterinnen sicherten sich den Sieg in allen Teilprüfungen des Horse-Pferdesportsysteme-Cups auf E-Niveau. Und das „obwohl wir 2019 nach langer Pause endlich mal wieder mit einer Nachwuchsmannschaft an den Start gegangen sind und die Saison eigentlich erst mal zum Zusammenfinden nutzen wollten“, erklärte Sportwartin Corinna Jahnke.

Ebenfalls erfolgreich war der Verein mit einer Mannschaft im Merkur-Cup auf A-Niveau. Jennifer Bokel, Kathrin Husemeyer, Corinna Jahnke, Theresa Möller und Sarah Vortmeier legten den Fokus in der vergangenen Saison auf die Dressur und wurden in ebendiesem Cup mit einem dritten Platz belohnt. „Wir sind sehr stolz auf die Erfolge unserer Mannschafts- und Turnierreiter. Für unseren doch eher kleinen Verein keine Selbstverständlichkeit“, sagte die Vorsitzende Jennifer Bokel. Denn der Verein besteht nur aus 184 Mitgliedern, von denen nur 53 aktiv Reiten.

Ehrungen

Während der Jugendversammlung wurden die erfolgreichen Nachwuchsreiter geehrt: Über die Urkunde freuten sich Inka Pistler (von links), Marileen Neltner und Julia Pistler.

Außer den erfolgreichen Mannschaften wurden auch die Reiter mit den meisten Platzierungen geehrt. Das waren in der Kategorie Junioren ohne Reitausweis Inka Pistler (62 Punkte), Julia Pistler (60 Punkte), Lucie Busse (19 Punkte) sowie Marileen Neltner (18 Punkte). In der Kategorie Junioren mit Reitausweis wurden Anna-Sophia Redeker (258 Punkte), Nancy Bokel (204 Punkte) und Nane Maleen Brinkmeier (74 Punkte) geehrt. Theresa Möller (237 Punkte), Kathrin Husemeyer (57 Punkte) und Nina Wischmeyer (54 Punkte) durften eine Ehrung in der Kategorie der Jungen Reiter entgegen nehmen. Bei den Erwachsenen gingen die Ehrungen an Corinna Jahnke (126 Punkte), Sarah Vortmeier (70 Punkte) und Jennifer Bokel (41 Punkte).

Neues Hallendach geplant

Der Reitverein war aber nicht nur sportlich aktiv. Auch an der Anlage wurde viel gearbeitet: Die Böden der Außenplätze und der Halle wurden zum Herbstturnier aufgefüllt und begradigt, um den Reitern optimale Bedingungen zu bieten.

In diesem Jahr sind an der Reitanlage auch wieder einige Sanierungsarbeiten geplant: Das große Sorgenkind des Reitvereins ist das Hallendach, das schon seit mehreren Jahren saniert werden soll. Durch die Sportstättenförderung des Landes NRW oder einen möglichen Investor kann dieses Projekt mit einem Investitionsvolumen von mehr als 83.000 Euro in diesem Jahr nun endlich realisiert werden. „Sollten wir die Sanierung unseres Hallendachs mit dem Investor realisieren können, dann werden wir mit den Mitteln der Sportstättenförderung unseren großen Außenplatz komplett sanieren“, sagte Jennifer Bokel. Eine Entscheidung darüber wird es in der kommenden Woche geben.

Eine mögliche Sanierung des Hallendachs und des Außenplatzes muss dann gut geplant werden, denn am Sonntag, 31. März, wird es wieder ein Frühjahrsturnier geben, auf dem die Vereinsmeister ermittelt werden. Außerdem sind wieder einige Lehrgänge auf der Anlage geplant und im September das große Herbstturnier mit Wertungsprüfungen zum VS-Jugend-Cup und Horse-Pferdesportsysteme-Cup.

Vorstand im Amt bestätigt

Außer den Ehrungen und dem Ausblick auf das Jahr 2020 standen die Wahlen zum Vorstand auf dem Programm der Versammlung. Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt und von der Versammlung wiedergewählt.