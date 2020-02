Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen (WB/ko). Der Posten des Vorsitzenden im Sozialverband Bad Holzhausen ist bis auf Weiteres unbesetzt. Die bisherige Vorsitzende Christine Scholle hat ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen zum Ende des Jahres zur Verfügung gestellt und trat in der Jahreshauptversammlung im Landhotel Annelie am Samstagabend nicht mehr für eine Wiederwahl an.

Weder von Seiten des Vorstands noch aus den Reihen der 43 anwesenden Mitglieder (von insgesamt 225) gab es Nachfolge-Vorschläge für Wahlleiterin Susanne Sassenberg. „Innerhalb der nächsten zwei Jahre wollen wir versuchen, jemanden für diesen wichtigen Posten zu finden“, sagte Jürgen Elsing, stellvertretender Schriftführer. Ihrer verdienten Vorsitzenden Christine Scholle richteten Vorstand und Mitglieder herzliche Genesungswünsche aus.

Vier Nachfolger werden gesucht

Der übrige Vorstand mit Inge Stork (stellvertretende Vorsitzende), Uwe Tofall (Kassierer), Annemarie Brandmeier (stellvertretende Kassiererin), Thorsten Obier-Elbracht (Schriftführer) und Jürgen Elsing (stellvertretender Schriftführer) wurde einstimmig wiedergewählt. Als Beisitzer wurden Annemarie Brandmeier, Magita Aschemeier, Inge Zapatka und Sieglinde Tofall sowie Willi Steinkuhle, Günter Hüsemann, Jürgen Östreich und Manfred Scholle bestätigt. Frauensprecherin bleibt Sieglinde Tofall.

Elsing wies aber darauf hin, dass mindestens drei Vorstandsmitglieder bei der nächsten Wahl im Jahr 2022 nicht mehr antreten werden. „Wir brauchen daher, einschließlich des oder der Vorsitzenden, insgesamt vier Nachfolger für Vorstandsposten“, betonte Elsing und bat um Vorschläge an den Vorstand.

Von elf zu ehrenden Jubilaren des Sozialverbands Bad Holzhausen waren vier anwesend: Norbert Frankenberg (10 Jahre), Elisabeth Schumacher (30 Jahre), Willi Bringewatt (35 Jahre) und Hildegard Duffe (40 Jahre). Elsing sagte, dass in der Mitgliederstatistik neun Neuzugängen stehen zwölf Austritte und acht Sterbefälle gegenüberstehen. Die Mitgliederzahl sei somit leicht gesunken.

Teilnehmerzahl an den Veranstaltungen geht deutlich zurück

Aus dem Jahresbericht ging des Weiteren hervor, dass die Teilnehmerzahl an den Veranstaltungen deutlich zurückgeht. „Was können wir tun? Wer kann Vorschläge machen?“, fragte die stellvertretende Vorsitzende Inge Stork. Sie gab bekannt: „Die Arbeit des Sozialverbands gründet darauf, dass Menschen füreinander da sind und sich gegenseitig unterstützen. Die Ortsgruppe veranstaltet Treffen und Ausflüge unter dem Motto ‚gemeinsam statt einsam‘.“

Elsing stellte derweil die Termine für 2020 vor: Tagesfahrt nach Hannover zur Firma Wena-Tex, Produkte für gesunden Schlaf mit Besuch eines Brauhauses (Freitag, 6. März), Reibekuchenessen bei Blankenstein in Bad Holzhausen (Samstag, 18. April), Moorwanderung mit Willi Steinkuhle in Gehlenbeck (Donnerstag, Christi-Himmelfahrt, 21. Mai), Spargelessen bei Jürgen Stork (Sonntag, 7. Juni), Grillen im Garten bei der stellvertretenden Vorsitzenden Inge Stork (Samstag, 18. Juli), Besuch der Firma Rila und Gärten in Stemwede-Levern (August), Dreitagesfahrt „Rhein in Flammen“ (Freitag, 18. September, bis Sonntag, 20. September), Weihnachtsfeier (November).