Preußisch Oldendorf (WB/jw). Die Bibel erzählt in Alten Testament die Geschichte des Königs David. Obwohl sie kompliziert und voller Verwicklungen ist, hat es der Jugendchor der evangelischen Kirchengemeinde Preußisch Oldendorf gewagt, eine Musicalfassung von Andreas Müksch und Barbara Schatz dieser biblischen Geschichte in der St.-Dionysius-Kirche aufzuführen.

Viele der Lieder vermittelten selbst Teile des Inhalts. Andere Stellen wurden kurz gespielt oder von Erzählerin Milena Timofeeva berichtet. Aufwändige und zeitgerechte Kostüme ließen die Geschichte umso echter und gelungener erscheinen – fast so, als liefe gerade wirklich ein zweitausend Jahre alter König über die Bühne. Im Vordergrund standen dabei neben dem Schauspiel vor allem der Gesang. Insgesamt 17 Lieder sang der Chor, viele davon solistisch. Neben eher traurigen und nachdenklichen Songs gab es auch viele fröhliche und aufheiternde Lieder.

Das Musical erzählt aus dem Leben König Davids

Das Musicals erzählt die Geschichte in mehreren Episoden aus dem Leben König Davids, dem Herrscher von Juda in Hebron und König der israelischen Stämme im Norden. David will besonders im Sinne Gottes regieren und ihm einen Tempel errichten. In seiner Herrschaft führt David viele Kriege mit benachbarten Ländern. Nachdem König David Batseba, die Frau seines Offiziers Urija, geschwängert hat, schickt er Urija an die Front wo er im Krieg fällt. So kann David dessen Witwe Bathseba zur Frau nehmen.

Von seiner eigenen Frau Michal hat er sich getrennt. Über dieses Vergehen erbost, lässt Gott durch Nathan ausrichten, dass David seinen Tempel nicht mehr bauen darf. Kurz darauf stirbt auch David und Bathsebas neugeborenes Kind. König David geht daraufhin vor Gott in die Knie und bittet ihn um Verzeihung. 20 Jahre später steht Davids Thronfolge an. Als der Sohn Absalom erfährt, dass er nicht neuer König werden soll, versucht er seinen Vater zu stürzen, was aber misslingt. Schließlich wird Davids Sohn Salomo neuer König.

Ein Jahr für die Aufführung geübt

Für musikalische Begleitung des Musicals sorgten Chorleiterin und Pianistin Gudrun Strenger sowie Klarinettistin und Musikschulleiterin Anja Vehling. Um die Kostüme hatten sich Sophie Pfannkuche und Kathrin Rehm gekümmert. Beim Kostümwechsel und in der Regie halfen Birgit Feesmeier und Andrea Fricke. Für Tontechnik sorgte Wolfgang Hellmeier. Eine Präsentation zeigte Liedtexte und Namen der Schauspieler. Dafür waren Tanja Fründ und Fabian Wedel zuständig.

Dass alle gemeinsam eine tolle Aufführung auf die Beine stellten, fand auch das Publikum, das es beim Schlussapplaus nicht auf den Bänken hielt. Insgesamt zwölf Mädchen und Jungen zwischen elf und 15 Jahre waren auf der Bühne zu sehen – zehn Mädchen davon aus dem Jugendchor. „Zwei Jungen haben wir uns dazu ‚gekauft‘“, scherzte Leiterin Gudrun Strenger. Die Jungen Felix Rehm und Erik Schulze übernahmen verschiedene männlichen Rollen des Musicals, wie Davids Ritter oder Davids Söhne. Die Hauptrolle des Königs David spielte allerdings Paula Fricke.

„Wir haben jetzt ein Jahr lang für die Aufführung des Musicals geübt“, sagt Leiterin Gudrun Strenger. Ob sie zufrieden sei? „Auf jeden Fall. Die Jugendlichen waren richtig gut!“