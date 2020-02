Frank Pape ist Seelsorger in Getmold. In seinem Haus begleitet er Menschen bis zu deren Lebensende. Die aktuelle Entscheidung zum Paragrafen 217 zur Sterbehilfe begrüßt er.

Von Eva Rahe

Preußisch Oldendorf (WB). Der Paragraf 217 des Strafgesetzbuches umfasst das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe . Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch der Klage von Ärzten, Sterbehelfern und Patienten stattgegeben und das Gesetz gekippt. Seelsorger Frank Pape aus Getmold begrüßt diese umstrittene Entscheidung des Gerichts. Aus seiner Erfahrung heraus.

Frank Pape betreut in seinem Haus Menschen, die sterbenskrank sind. Manche begleitet er bis in den Tod. Das Urteil, das der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, damit begründete, dass jeder Mensch ein persönliches Recht auf selbstbestimmtes Sterben habe und dass dieses Recht auch das Recht umfasse, bei Fremden Hilfe zu suchen und diese anzunehmen, begrüßt er ausdrücklich. Für Frank Pape steht außer Frage, dass niemand anderes als man selbst darüber entscheiden kann, ob man Leben möchte. „Und es steht uns auch nicht zu, darüber zu urteilen“, erklärt er.

Große Zwickmühle

Bis zu dem Moment, als der Paragraf 217 am Mittwoch gekippt wurde, habe man sich strafbar gemacht, wenn man professionelle Sterbehilfe angeboten hätte. Seit der Gesetzeseinführung des Paragrafen 217 im Jahr 2015 sei jede auf Wiederholung ausgelegte Sterbehilfe eine Straftat gewesen. „Das hat alle Sterbebegleiter in eine große Zwickmühle geführt“, sagt Frank Pape.

Ärzte hätten in dieser Zeit zwar die Möglichkeit gehabt, hoch dosierte Schmerzmittel zu verschreiben, aber eben keine Medikamente, die das Leben beenden würden. „Nur das Begleiten durch Unterlassung sei zugelassen gewesen.“ Das sei zum Beispiel der Fall, wenn man keine Nahrung mehr zuführen würde, wenn jemand diese verweigert. In den vergangenen Jahren sei es immer eine Gratwanderung gewesen zu entscheiden, wie viel man helfen dürfe und ab wann man sich strafbar mache, sagt der Seelsorger aus Getmold.

Temporärer Rückzugsort

Im Haus von Frank Pape können fünf Menschen einen temporären Rückzugsort finden. Manche erholen sich hier von einer Krankheit, andere bereiten sich hier auf ihren Tod vor. „Der Sterbeprozess setzt schon mit der Erkrankung an einer tödlichen Krankheit ein“, sagt er. „Der Mensch stirbt jeden Tag ein bisschen. Als Jacqueline beispielsweise gestorben ist, ist sie vor unseren Augen ertrunken.“ Im klinischen Fachjargon heißt das: Lungenödem. Wenn das Herz nicht mehr richtig schlägt, weil der Mensch stirbt, tritt Flüssigkeit in die Lunge ein und führt zu Atemnot und letztendlich zum Atemstillstand. „Dieser Kampf war schrecklich, denn Jacqueline war eine Kämpferin“, erzählt Frank Pape. „In diesem Moment konnten wir ihr zwar die Schmerzen nehmen, aber die Angst und die Qual beim Sterben nicht. Wir konnten nur für sie da sein.“

Die schwierige Situation der Palliativmedizin habe mit dem Urteil, das Gesetz zu kippen, zwar noch keine eindeutige Klarheit bekommen, aber doch immerhin eine Richtungsweisung, meint Pape. „Mit dem Urteil wurde klar gestellt, dass jeder selbst entscheiden kann, wie er sein Leben beenden möchte. Wenn der Arzt entscheidet, auf Verlangen des Patienten ein Medikament zu verschreiben, macht er sich nicht mehr strafbar.“ Nun sei es allerdings an Berlin zu entscheiden, was mit dem Paragrafen 217 passieren soll. Frank Pape stellt allerdings eindeutig klar, dass die Politik sich nicht anmaßen solle, ein moralisches Urteil zu fällen, wenn jemand sterben wolle. „Das schöne am Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist doch, dass es die Gesellschaft widerspiegelt“, erklärt Frank Pape.

Ärzte nicht bezahlen

Eine Lösung für den Paragrafen 217 sieht er so: „Sterbehilfe könnte kommerziell verboten werden, damit kein Geschäftsmodell daraus entsteht.“ Das könne auch bedeuten, dass Ärzte nicht bezahlt werden, wenn sie Sterbehilfe leisten würden, mit dem Ziel ein Gesetz zu schaffen, dass niemand davon profitiert. „Letztendlich geht es darum, die Würde des Menschen zu respektieren. Die Entscheidung des Gerichts ist eine menschliche Entscheidung.“