Preußisch Oldendorf (WB). Sein Gesicht und seine Stimme sind einem breiten Publikum aus dem Fernsehen wohlvertraut. Als fester Bestandteil des Kölner „Tatort“-Teams ist Joe Bausch am Sonntagabend regelmäßig in der ARD als Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth zu sehen. Was nicht ganz so bekannt ist: Auch nach Drehschluss zog er für lange Zeit den Kittel nicht aus.

Mehr als 30 Jahre arbeitete der Mediziner als Gefängnisarzt in Werl, einer der größten deutschen Justizvollzugsanstalten des Landes. Am Sonntag, 1. März, ist Joe Bausch auf Einladung des Preußisch Oldendorfer Vereins Kommunikation und Kultur (KuK) live zu erleben: von 18 Uhr an in der Aula der Sekundarschule, Offelter Weg.

Joe Bausch ist aber nicht nur eingefleischten Tatort-Fans seit Jahren ein Begriff. In den unterschiedlichsten Rollen flimmerte der Schauspieler bereits über deutsche Fernsehbildschirme, trat als Medizin-Experte in Erscheinung oder auch als Autor. In Preußisch Oldendorf liest er aus seinem aktuellen Buch „Gangsterblues“.

Sehr persönlich und voller Einfühlungsvermögen hat Joe Bausch in „Gangsterblues“ die härtesten Geschichten aus den Gesprächen mit Inhaftierten zusammengetragen. Sie sind Mörder, Dealer, notorische Betrüger, Vergewaltiger oder haben schwere Raubüberfälle begangen. Von der eiskalten Entführung bis zum fast perfekten Mord – dies sind wahre Geschichten, die unter die Haut gehen.

Gefangene lassen Bausch in ihre Seele blicken

Im Knast haben sie viel Zeit, um sich mit ihren Taten auseinanderzusetzen – und irgendwann wollen sie reden: der verurteilte Mörder und Vergewaltiger über seine angebliche Unschuld, der junge Drogendealer aus Ghana über seinen Weg nach Deutschland und das schmutzige Geschäft mit dem Fußball oder der brutale Frauenmörder, der nach 30 Jahren Haftverbüßung auf keinen Fall entlassen werden will. Sie alle vertrauen sich Joe Bausch an und lassen ihn tief in den Abgrund ihrer Seele blicken.

Wenn der Autor live auf der Bühne steht, ist das ein ganz besonderes Erlebnis: Immer wieder wechselt Joe Bausch vom Lesen ins Erzählen und wendet sich an sein Publikum, dem er mit seinen ebenso faszinierenden wie verstörenden Geschichten einen seltenen Einblick in eine Welt mit ganz eigenen Regeln gewährt.

Es stehen noch Karten für diese Veranstaltung zur Verfügung. Der Eintritt kostet 15 Euro. Für Kartenreservierungen steht Wilhelm Lindemann (Telefon 05742/700141) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail an KuK-Preussisch-Oldendorf@mail.de möglich oder direkt auf der Homepage des Vereins: www.kuk-preussisch-oldendorf.de.