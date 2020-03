Preußisch Oldendorf (WB). Im Kreise seiner engsten Kolleginnen und Kollegen ist jetzt Manfred Golcher nach 46 Jahren im Dienste der Gauselmann-Gruppe in den Ruhestand verabschiedet worden. Unternehmensgründer Paul Gauselmann ließ es sich nicht nehmen, dem langjährigen Mitarbeiter ganz persönlich für sein großartiges Engagement und die Treue zur Unternehmensgruppe zu danken. Als Manfred Golcher 1974 seine Ausbildung zum Industriekaufmann begann, war die Firma in Espelkamp gerade einmal 50 Mann stark.

Golcher absolvierte nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zunächst den Wehrdienst. 1978 kehrte er ins Unternehmen zurück und arbeitete als Sachbearbeiter im Ersatzteiledienst. 1996 wurde er zum Teamleiter im Bereich Materialwirtschaft bei der Merkur Spielgeräte Service GmbH (MSG) in Lübbecke ernannt. Joachim Mohrmann, Geschäftsführer der MSG, würdigte in seiner Laudatio insbesondere die Verlässlichkeit und fachliche Kompetenz von Manfred Golcher, mit der er im Service-Bereich vielen ein gutes Vorbild gewesen sei.

Verbunden durch Tennissport

Paul Gauselmann, den vor allem der Tennissport mit Manfred Golcher verbindet, brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass so viele, die einst mit einer Ausbildung im Unternehmen starteten, bis zu ihrer Rente dabei geblieben sind. „Das zeugt eindeutig davon, dass es Spaß macht, bei uns zu arbeiten“, sagte Gauselmann.

Manfred Golcher will seinen Ruhestand dazu nutzen, noch einige große Reisen mit seiner Frau zu unternehmen. Tansania sei als nächstes Ziel geplant. „In seinem Büro hatte er eine Weltkarte hängen, auf der er immer markierte, wo er schon überall war“, erzählen die Kollegen schmunzelnd. Da passte es sehr gut, dass er zu seinem Abschied unter anderem einen Reisegutschein über 5000 Euro vom Unternehmen bekam.

Erste Spielothek 1974 eröffnet

Eine Power-Point-Präsentation, die die Kolleginnen über Manfred Golcher vorbereitet hatten, zeigte überdies seine vielseitigen Interessen: Neben Tennis und seinem Engagement als Fußball-Schiedsrichter war Manfred Golcher auch als Mitglied der Betriebssportgemeinschaft sehr aktiv, zum Beispiel in den Sparten Kanufahren und Tanzen. An seine ersten Monate als Lehrling bei Gauselmann erinnerte sich der 64-Jährige sehr gut. „1974 eröffneten wir die erste Spielothek in Delmenhorst, später eine zweite in Oldenburg. Ich habe damals die Statistiken dafür erstellt.“ An Paul Gauselmann gerichtet fügte er hinzu: „Mitzuerleben, wie aus dem Unternehmen ein Weltkonzern mit fast 14.000 Beschäftigten geworden ist, macht mich sehr stolz.“