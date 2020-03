Bei Verkehrskontrollen sind der heimischen Polizei in drei Fällen Autofahrer ins Netz gegangen, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen.

Am Dienstagmittag wollten die Beamten des Verkehrsdienstes ein Auto auf der Hauptstraße (B65) in Blasheim wegen technischer Auffälligkeiten anhalten. Die Polizisten hatten nach Angaben der Kreispolizei noch nicht ganz zu dem Wagen aufgeschlossen, als das Fahrzeug in ein Siedlungsgebiet gegenüber des Blasheimer Marktes abbog und schneller wurde. Hinter einer Kurve stoppte die Fahrerin plötzlich und flüchtete zu Fuß. Nach einer Fahndung konnte die Frau von den Einsatzkräften aufgegriffen werden. Wie sich nach einem Test herausstellte, stand die 26-jährige Lübbeckerin offenbar unter Drogeneinfluss. Sie wurde zur Polizeiwache Lübbecke gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des Autos wurde ein Röhrchen mit weiterem Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt.

In Espelkamp überprüfte eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Montag in der Innenstadt einen 22-jährigen Renault-Fahrer. Auch hier bestätigte nach Polizeiangaben ein Test den Verdacht auf einen Drogeneinfluss. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Ebenfalls eine Blutprobe abgeben musste ein 23-jähriger Audi-Fahrer, der in der Nacht zu Sonntag gegen 2.15 Uhr von einer Polizeistreife auf der Rathausstraße in Preußisch Oldendorf kontrolliert wurde. Der 23-Jährige sieht sich ebenfalls dem Vorwurf des Fahrens unter Drogeneinfluss ausgesetzt.