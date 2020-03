Von Stefan Lind

Preußisch Oldendorf (WB). „Still ruht der See“, so heißt es üblicherweise. Für die derzeitige Situation in Bad Holzhausen ist allerdings die Beschreibung „Still ruht der Bach“ passender. Denn der Ausbau der Bruchriede ist seit einigen Monaten schon nicht mehr voran gekommen. Dafür gibt es allerdings gute Gründe, wie Michael Reimann vom Bauamt der Stadt Preußisch Oldendorf im Gespräch mit dieser Zeitung erläutert.

„Es ist derzeit einfach zu feucht. Deshalb hat der beauftragte Unternehmer die Bauarbeiten vorübergehend eingestellt“, erläutert der Fachmann aus der Verwaltung. Dem auffallend trockenen Sommer folgte ein Herbst mit ergiebigem Regen. Deshalb stoppte die geplante ökologische Aufwertung der Bruchriede bereits im November, Und seitdem haben sich die Wetterverhältnisse nicht nachhaltig verbessert. Nochmal Reimann: „Im Januar sah es noch relativ gut aus, der Februar war dann schon wieder viel zu feucht.“ Anhaltender Frost wäre hilfreich gewesen, dann hätten die Baumaschinen wieder arbeiten können, ohne größere Flurschäden anzurichten. Aber der Winter fiel nahezu vollständig aus.

Frost gab es auch nicht

Erforderlich sei jetzt eine mindestens zweiwöchige Trockenperiode, damit die Arbeiten wieder aufgenommen werden könnten. Im Rathaus hat man deshalb den Zeitplan in Absprache mit dem Unternehmer neu geschrieben. Michael Reimann: „Uns ist es am liebsten, wenn der Rest der Arbeiten in einem Stück abgewickelt werden kann.“ Soll heißen. Anfang April soll es weitergehen, dann werden noch sechs bis acht Wochen ins Land gehen, bis alles fertig ist. Ende Juni soll die Maßnahme dann aber wirklich abgeschlossen sein. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, bis Ende März fertig zu sein.

Blick zurück: Was soll eigentlich genau in dem Bereich am Ortseingang (wenn man von Lübbecke kommt) passieren? Beschlossen worden war, die Bruchriede, bislang ein kleiner und recht stark kanalisierter Bach, in ein neues Bett zu legen, möglichst naturnah. Die Bauarbeiten waren Anfang 2019 in Auftrag gegeben worden und zeitigten recht bald sichtbare Ergebnisse. Mit schwerem Gerät wurde jede Menge Erdreich bewegt. Für die beträchtlichen Mengen Bodenaushub fand sich eine gute Lösung. »Das Erdreich wird auf eine landwirtschaftliche Fläche in Börninghausen übertragen. Dort dient die Erde dazu, eine Senke aufzufüllen und die Ackeroberflächen auszugleichen«, so Reimann. Dieser wirtschaftliche Umgang mit dem Erdreich spare Geld: »Das erspart uns eine kostenintensive Entsorgung auf einer Deponie.« Das neue Bett der Bruchriede verläuft über 1000 Meter Freilandstrecke den Hang hinauf. Das Gewässerprofil ist 15 Meter breit und bis 1,70 Meter tief.

Baukosten bleiben im Rahmen

Allerdings hätten sich, so Reimann, gerade am Anfang einige Verzögerungen ergeben, weil umfangreiche Infrastrukturarbeiten speziell am Dammweg nördlich der B 65 erledigt werden mussten. So hätten beispielsweise bestehende Kabel verlegt werden müssen. Der Dammweg ist derzeit noch für den Verkehr gesperrt, allerdings gehen alle Beteiligten davon aus, dass er schon in Kürze wieder geöffnet werden kann.

Eine gute Nachricht, die die Bürger beruhigen dürfte, hat die Verwaltung aber auch noch zu bieten: Der geplante Baukostenrahmen in Höhe von einer Million Euro wird auf jeden Fall eingehalten. 90 Prozent des Geldes stammen aus Fördermitteln, 10 Prozent übernimmt die Stadt Preußisch Oldendorf.