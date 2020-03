Minden/Stemwede/Bad Oeynhausen/Hille (WB). Im Kreis Minden-Lübbecke ist die Zahl der am neuen Coronavirus Erkrankten auf zehn gestiegen. Das teilte der Kreis am Donnerstagmittag mit.

Zudem teilt Kreissprecherin Sabine Ohnesorge mit, dass zwei der drei Personen, die aus Hille gemeldet wurden, tatsächlich aus Minden seien. Am Mittwochabend sei noch ein weiterer positiver Laborbefund gemeldet worden. In diesem Fall handele es sich wiederum um eine Person aus Hille, die ebenfalls aus dem Skiurlaub zurückgekehrt sei. Der Patient habe kaum Symptome und befinde sich wie seine vier Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Eine der Kontaktpersonen stamme nicht aus dem Kreis Minden-Lübbecke.

Insgesamt gibt es damit nun 14 Erkrankungen im Kreisgebiet: Vier in Bad Oeynhausen, zwei in Stemwede, zwei in Hille, zwei in Lübbecke, eine in Porta Westfalica und drei in Minden.

In allen Fällen seien die Infektionswege laut dem Kreis gut nachvollziehbar und stammen ursprünglich von Auslandsreisen. In allen Fällen hätten die erkrankten Personen maximal leichte Grippesymptome. Sie hatten wenig Kontakte und befinden sich ebenso wie ihre Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Der Kreis rät von Krankenhausbesuchen ab

Der Krisenstab des Kreises tagt regelmäßig weiter und schließt sich einem Aufruf der Mühlenkreiskliniken an: Ähnlich wie in Krankenhäusern werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, auch beim Besuch von Alten- und Pflegeeinrichtungen sensibel vorzugehen – also auf die allgemein geltenden Hygienevorschriften zu achten und nach Möglichkeit Besuche von Angehörigen einzuschränken zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch zum Schutz des Personals.

„Uns ist klar, dass für die Bewohnerinnen und Bewohnern zum Beispiel in Alteneinrichtungen der Kontakt zu ihren Angehörigen äußerst wichtig ist“, sagt Landrat Dr. Ralf Niermann. „Hier kann es schon helfen, wenn sich Familienmitglieder, die zum Beispiel gerade erkältet sind, in dieser Zeit ihre Besuche bei Oma, Opa, Vater oder Mutter in einer Alteneinrichtungen aussetzen und sich stattdessen öfter einmal telefonisch melden, wenn das möglich ist.“